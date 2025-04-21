https://ria.ru/20250421/putin-2012551913.html
Россия всегда положительно относилась к мирным инициативам, заявил Путин
Россия всегда положительно относилась к мирным инициативам, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Россия всегда положительно относилась к мирным инициативам, заявил Путин
Россия всегда говорила, что положительно относится к мирным инициативам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:40:00+03:00
2025-04-21T16:40:00+03:00
2025-04-21T16:46:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия всегда говорила, что положительно относится к мирным инициативам, заявил президент РФ Владимир Путин."Всегда об этом говорили, что относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
https://ria.ru/20250421/putin-2012553513.html
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владимир путин, россия
Россия всегда положительно относилась к мирным инициативам, заявил Путин
Путин: Россия всегда говорила о положительном отношении к мирным инициативам