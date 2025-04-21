https://ria.ru/20250421/putin-2012551796.html

Киев пытался на гражданском объекте испытать ракетные системы, заявил Путин

Киев пытался на гражданском объекте испытать ракетные системы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Киев пытался на гражданском объекте испытать ракетные системы, заявил Путин

Киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать на гражданском объекте испытание ракетных систем в Одесской области, заявил президент... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:40:00+03:00

2025-04-21T16:40:00+03:00

2025-04-21T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать на гражданском объекте испытание ракетных систем в Одесской области, заявил президент России Владимир Путин."Совсем недавно, несколько дней назад, в Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Это небольшой населенный пункт в Одесской области, 82 километра, по-моему, от Одессы. Ну и что, что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

https://ria.ru/20250421/putin-2012556589.html

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Наталья Макарова

киев, владимир путин, украина, в мире, одесская область, россия