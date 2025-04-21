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Киев пытался на гражданском объекте испытать ракетные системы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 21.04.2025 (обновлено: 16:56 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012551796.html
Киев пытался на гражданском объекте испытать ракетные системы, заявил Путин
Киев пытался на гражданском объекте испытать ракетные системы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Киев пытался на гражданском объекте испытать ракетные системы, заявил Путин
Киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать на гражданском объекте испытание ракетных систем в Одесской области, заявил президент... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:40:00+03:00
2025-04-21T16:56:00+03:00
киев
владимир путин
украина
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать на гражданском объекте испытание ракетных систем в Одесской области, заявил президент России Владимир Путин."Совсем недавно, несколько дней назад, в Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Это небольшой населенный пункт в Одесской области, 82 километра, по-моему, от Одессы. Ну и что, что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
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киев, владимир путин, украина, в мире, одесская область, россия
Киев, Владимир Путин, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия
Киев пытался на гражданском объекте испытать ракетные системы, заявил Путин

Путин рассказал о попытке Киева испытать ракетные системы на гражданском объекте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать на гражданском объекте испытание ракетных систем в Одесской области, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Совсем недавно, несколько дней назад, в Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. Это небольшой населенный пункт в Одесской области, 82 километра, по-моему, от Одессы. Ну и что, что это за объект? Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект, или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей", - сказал Путин журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир ПутинУкраинаВ миреОдесская областьРоссия
 
 
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