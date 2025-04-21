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Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение" - РИА Новости, 21.04.2025
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16:39 21.04.2025 (обновлено: 17:14 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012551495.html
Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение"
Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение" - РИА Новости, 21.04.2025
Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение"
Президент России Владимир Путин вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение" в РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:39:00+03:00
2025-04-21T17:14:00+03:00
общество
россия
белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение" в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине", торжественная церемония состоялась в национальном центре "Россия". Лауреат удостоен специальной премии за проект "За отечество". Церемония награждения победителей проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России". "Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Премия вручается в десяти номинациях: "Развитие территории – благополучие жителей", "Прямой разговор — доверие к власти", "Укрепляя партнерство - расширяем возможности", "Инициатива каждого - общий успех", "Институт наставничества - для будущего страны", "Забота о семьях героев - вклад в общую победу", "Великое наследие - для будущих поколений", "Благополучие семьи - приоритет государства", "Молодые кадры - на службе страны", "Мужество и героизм - на благо служения родине".
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общество, россия, белгородская область, владимир путин
Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин
Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение"

Путин вручил премию "Служение" замглаве района Белгородской области Таранцову

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение" в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине", торжественная церемония состоялась в национальном центре "Россия".
Лауреат удостоен специальной премии за проект "За отечество".
Церемония награждения победителей проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
"Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Премия вручается в десяти номинациях: "Развитие территории – благополучие жителей", "Прямой разговор — доверие к власти", "Укрепляя партнерство - расширяем возможности", "Инициатива каждого - общий успех", "Институт наставничества - для будущего страны", "Забота о семьях героев - вклад в общую победу", "Великое наследие - для будущих поколений", "Благополучие семьи - приоритет государства", "Молодые кадры - на службе страны", "Мужество и героизм - на благо служения родине".
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ОбществоРоссияБелгородская областьВладимир Путин
 
 
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