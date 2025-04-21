https://ria.ru/20250421/putin-2012551495.html

Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение"

Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение" - РИА Новости, 21.04.2025

Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение"

Президент России Владимир Путин вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение" в РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:39:00+03:00

2025-04-21T16:39:00+03:00

2025-04-21T17:14:00+03:00

общество

россия

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову премию "Служение" в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине", торжественная церемония состоялась в национальном центре "Россия". Лауреат удостоен специальной премии за проект "За отечество". Церемония награждения победителей проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России". "Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Премия вручается в десяти номинациях: "Развитие территории – благополучие жителей", "Прямой разговор — доверие к власти", "Укрепляя партнерство - расширяем возможности", "Инициатива каждого - общий успех", "Институт наставничества - для будущего страны", "Забота о семьях героев - вклад в общую победу", "Великое наследие - для будущих поколений", "Благополучие семьи - приоритет государства", "Молодые кадры - на службе страны", "Мужество и героизм - на благо служения родине".

https://ria.ru/20250325/putin-2007305848.html

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общество, россия, белгородская область, владимир путин