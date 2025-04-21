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Путин призвал проанализировать опыт объявления пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
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16:37 21.04.2025 (обновлено: 16:52 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012550576.html
Путин призвал проанализировать опыт объявления пасхального перемирия
Путин призвал проанализировать опыт объявления пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал проанализировать опыт объявления пасхального перемирия
Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:37:00+03:00
2025-04-21T16:52:00+03:00
россия
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
валерий герасимов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты... Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба (ВС РФ Валерием Герасимовым - ред.), что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия", - сказал Путин после церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны.
https://ria.ru/20250421/putin-2012556589.html
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россия, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, валерий герасимов
Россия, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Валерий Герасимов
Путин призвал проанализировать опыт объявления пасхального перемирия

Путин: Россия должна подумать над опытом объявления пасхального перемирия

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты... Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба (ВС РФ Валерием Герасимовым - ред.), что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия", - сказал Путин после церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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РоссияВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВалерий Герасимов
 
 
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