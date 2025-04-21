https://ria.ru/20250421/putin-2012550576.html

Путин призвал проанализировать опыт объявления пасхального перемирия

Путин призвал проанализировать опыт объявления пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал проанализировать опыт объявления пасхального перемирия

Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:37:00+03:00

2025-04-21T16:37:00+03:00

2025-04-21T16:52:00+03:00

россия

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты... Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба (ВС РФ Валерием Герасимовым - ред.), что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия", - сказал Путин после церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00.00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило Минобороны.

https://ria.ru/20250421/putin-2012556589.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, валерий герасимов