Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности:
- закон о статусе ветерана боевых действий для участвовавших в боях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации;
- закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотникам;
- закон о введении уголовной ответственности сроком до года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсии;
- закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого за ряд преступлений против безопасности России из-за рубежа;
- закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года.
Законы, касающиеся иноагентов
- закон о признании иноагентами тех, кто содействуют международным организациям, в которых не участвует Россия;
- закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в стране;
- иноагентам запрещено получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и получать муниципальную поддержку.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.