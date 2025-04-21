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Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности - РИА Новости, 21.04.2025
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16:32 21.04.2025 (обновлено: 16:51 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012548663.html
Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности
Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности: РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:32:00+03:00
2025-04-21T16:51:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности:Законы, касающиеся иноагентовСоответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия

Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал большой пакет законов в сфере безопасности:
  • закон о статусе ветерана боевых действий для участвовавших в боях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации;
  • закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотникам;
  • закон о введении уголовной ответственности сроком до года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсии;
  • закон о судебных разбирательствах без участия подсудимого за ряд преступлений против безопасности России из-за рубежа;
  • закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года.

Законы, касающиеся иноагентов

  • закон о признании иноагентами тех, кто содействуют международным организациям, в которых не участвует Россия;
  • закон о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в стране;
  • иноагентам запрещено получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и получать муниципальную поддержку.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
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