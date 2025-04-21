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Путин подписал закон о защите охраняемых объектов от беспилотников - РИА Новости, 21.04.2025
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16:32 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012548451.html
Путин подписал закон о защите охраняемых объектов от беспилотников
Путин подписал закон о защите охраняемых объектов от беспилотников - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о защите охраняемых объектов от беспилотников
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:32:00+03:00
2025-04-21T16:32:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным аппаратам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разрешает работникам ведомственной охраны применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне таких объектов. Также в законодательство вносятся изменения, позволяющие размещать в четвертой подзоне приаэродромной территории объекты, предназначенные для "пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве". Ранее власти РФ разрешили охране объектов топливно-энергетического комплекса и подразделениям транспортной безопасности уничтожать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты. Нормы Воздушного кодекса обязывали граждан и юрлиц, имеющих установки и аппараты, создающие помехи средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и радиосвязи с ними, по требованию уполномоченного органа в области связи или его подразделений устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу таких установок и аппаратов. Согласно новому закону, это положение не будет распространяться на случаи пресечения нахождения БПЛА в воздушном пространстве органами госвласти, организациями и лицами, на которые российским законодательством возложены такие полномочия. Помимо этого, уточняется, что применение работниками ведомственной охраны, подразделения транспортной безопасности, частными охранниками физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ. Соответствующие изменения вносятся в законы "О ведомственной охране", "О транспортной безопасности", "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и Воздушный кодекс. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин подписал закон о защите охраняемых объектов от беспилотников

Путин подписал закон, усиливающий защиту охраняемых объектов от беспилотников

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение безопасности и защищенности охраняемых объектов в целях противодействия беспилотным аппаратам.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Закон разрешает работникам ведомственной охраны применять специальные средства или огнестрельное оружие при отражении атак беспилотных аппаратов не только на охраняемых ими объектах, но и вне таких объектов. Также в законодательство вносятся изменения, позволяющие размещать в четвертой подзоне приаэродромной территории объекты, предназначенные для "пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве".
Ранее власти РФ разрешили охране объектов топливно-энергетического комплекса и подразделениям транспортной безопасности уничтожать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты.
Нормы Воздушного кодекса обязывали граждан и юрлиц, имеющих установки и аппараты, создающие помехи средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и радиосвязи с ними, по требованию уполномоченного органа в области связи или его подразделений устранить помехи своими силами и за свой счет, а до их устранения прекратить работу таких установок и аппаратов.
Согласно новому закону, это положение не будет распространяться на случаи пресечения нахождения БПЛА в воздушном пространстве органами госвласти, организациями и лицами, на которые российским законодательством возложены такие полномочия.
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Помимо этого, уточняется, что применение работниками ведомственной охраны, подразделения транспортной безопасности, частными охранниками физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О ведомственной охране", "О транспортной безопасности", "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и Воздушный кодекс.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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