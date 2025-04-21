https://ria.ru/20250421/putin-2012547511.html

Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии

Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование государственного надзора в области использования атомной энергии,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:30:00+03:00

2025-04-21T16:30:00+03:00

2025-04-21T16:30:00+03:00

россия

арктика

владимир путин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

магатэ

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/15/1559361575_96:428:2976:2048_1920x0_80_0_0_4cb39e0f0605b46953d9d4320878153e.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование государственного надзора в области использования атомной энергии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях реализации основ государственной политики по обеспечению ядерной и радиационной безопасности РФ, а также основ госполитики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны РФ на период до 2035 года. При этом подход к регулированию федерального государственного надзора в области использования атомной энергии актуализирован с учетом требований МАГАТЭ. Документ дополняет закон "Об использовании атомной энергии" рядом требований, связанных с осуществлением Ростехнадзором федерального государственного надзора в этой сфере. В частности, это касается требований по планированию и видам проверок (инспекций) и их организации, включая сроки и причины их проведения, а также порядка оформления их результатов. Одновременно регламентируются меры, принимаемые в случае выявления нарушений обязательных требований. Кроме того, вводится прокурорский надзор за исполнением закона "Об использовании атомной энергии", который будет осуществляться генпрокурором РФ и подчиненными ему прокурорами. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок (инспекций), разрабатываемый Ростехнадзором, будет согласовываться с органами прокуратуры. Порядок его рассмотрения органами прокуратуры будет устанавливать генпрокурор. Закон также устанавливает режим постоянного государственного надзора на объектах, где строятся суда и/или другие плавсредства с ядерными установками. Это изменение вносится для минимизации рисков аварий с долгосрочными и глобальными (в том числе трансграничными) радиационными последствиями на таких судах и плавсредствах. Помимо этого, устанавливается возможность участия организаций научно-технической поддержки Ростехнадзора в проводимых им контрольно-надзорных мероприятиях в случае необходимости. А для эксплуатирующих организаций, работающих в сфере использования атомной энергии, вводится обязанность формировать и поддерживать культуру безопасности в соответствии с нормами и правилами в этой области. Закон вступает в силу с 15 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20250211/putin-1998560970.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012481468.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктика, владимир путин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), магатэ, политика