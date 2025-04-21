https://ria.ru/20250421/putin-2012547511.html
Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии
Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование государственного надзора в области использования атомной энергии,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:30:00+03:00
2025-04-21T16:30:00+03:00
2025-04-21T16:30:00+03:00
россия
арктика
владимир путин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование государственного надзора в области использования атомной энергии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях реализации основ государственной политики по обеспечению ядерной и радиационной безопасности РФ, а также основ госполитики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны РФ на период до 2035 года. При этом подход к регулированию федерального государственного надзора в области использования атомной энергии актуализирован с учетом требований МАГАТЭ. Документ дополняет закон "Об использовании атомной энергии" рядом требований, связанных с осуществлением Ростехнадзором федерального государственного надзора в этой сфере. В частности, это касается требований по планированию и видам проверок (инспекций) и их организации, включая сроки и причины их проведения, а также порядка оформления их результатов. Одновременно регламентируются меры, принимаемые в случае выявления нарушений обязательных требований. Кроме того, вводится прокурорский надзор за исполнением закона "Об использовании атомной энергии", который будет осуществляться генпрокурором РФ и подчиненными ему прокурорами. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок (инспекций), разрабатываемый Ростехнадзором, будет согласовываться с органами прокуратуры. Порядок его рассмотрения органами прокуратуры будет устанавливать генпрокурор. Закон также устанавливает режим постоянного государственного надзора на объектах, где строятся суда и/или другие плавсредства с ядерными установками. Это изменение вносится для минимизации рисков аварий с долгосрочными и глобальными (в том числе трансграничными) радиационными последствиями на таких судах и плавсредствах. Помимо этого, устанавливается возможность участия организаций научно-технической поддержки Ростехнадзора в проводимых им контрольно-надзорных мероприятиях в случае необходимости. А для эксплуатирующих организаций, работающих в сфере использования атомной энергии, вводится обязанность формировать и поддерживать культуру безопасности в соответствии с нормами и правилами в этой области. Закон вступает в силу с 15 декабря 2025 года.
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россия, арктика, владимир путин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), магатэ, политика
Россия, Арктика, Владимир Путин, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), МАГАТЭ, Политика
Путин подписал закон о госнадзоре в области использования атомной энергии
Путин подписал закон об усилении надзора в использовании атомной энергии
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование государственного надзора в области использования атомной энергии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разработан в целях реализации основ государственной политики по обеспечению ядерной и радиационной безопасности РФ
, а также основ госполитики в Арктике
и стратегии развития Арктической зоны РФ на период до 2035 года. При этом подход к регулированию федерального государственного надзора в области использования атомной энергии актуализирован с учетом требований МАГАТЭ
.
Документ дополняет закон "Об использовании атомной энергии" рядом требований, связанных с осуществлением Ростехнадзором
федерального государственного надзора в этой сфере. В частности, это касается требований по планированию и видам проверок (инспекций) и их организации, включая сроки и причины их проведения, а также порядка оформления их результатов. Одновременно регламентируются меры, принимаемые в случае выявления нарушений обязательных требований.
Кроме того, вводится прокурорский надзор за исполнением закона "Об использовании атомной энергии", который будет осуществляться генпрокурором РФ и подчиненными ему прокурорами. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок (инспекций), разрабатываемый Ростехнадзором, будет согласовываться с органами прокуратуры. Порядок его рассмотрения органами прокуратуры будет устанавливать генпрокурор.
Закон также устанавливает режим постоянного государственного надзора на объектах, где строятся суда и/или другие плавсредства с ядерными установками. Это изменение вносится для минимизации рисков аварий с долгосрочными и глобальными (в том числе трансграничными) радиационными последствиями на таких судах и плавсредствах.
Помимо этого, устанавливается возможность участия организаций научно-технической поддержки Ростехнадзора в проводимых им контрольно-надзорных мероприятиях в случае необходимости. А для эксплуатирующих организаций, работающих в сфере использования атомной энергии, вводится обязанность формировать и поддерживать культуру безопасности в соответствии с нормами и правилами в этой области.
Закон вступает в силу с 15 декабря 2025 года.