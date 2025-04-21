https://ria.ru/20250421/putin-2012547158.html

Путин подписал закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии

Путин подписал закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:28:00+03:00

2025-04-21T16:28:00+03:00

2025-04-21T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее наказанием за несообщение в органы власти, уполномоченным рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, в условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность страны. При этом, по его словам, рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений, этот правовой пробел и устранен принятым документом. Пискарев подчеркивал, что закон дополнительно обезопасит объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012546552.html

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россия, василий пискарев, владимир путин, госдума рф