https://ria.ru/20250421/putin-2012546822.html

Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы

Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:31:00+03:00

2025-04-21T16:31:00+03:00

2025-04-21T16:33:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживающим импортное техническое оборудование. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления соответствующего статуса. Ранее участникам этой госпрограммы выдавалась однократная обыкновенная частная виза на срок до 3 месяцев без возможности продления. Кроме того, согласно закону, иностранцам - работникам иностранных юрлиц, которые занимаются обслуживанием и ремонтом ввезенного в РФ оборудования, будет выдаваться обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. Ранее такая виза выдавалась без права продления.

https://ria.ru/20240808/putin-1965023341.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин