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Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы - РИА Новости, 21.04.2025
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16:31 21.04.2025 (обновлено: 16:33 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012546822.html
Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы
Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:31:00+03:00
2025-04-21T16:33:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживающим импортное техническое оборудование. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления соответствующего статуса. Ранее участникам этой госпрограммы выдавалась однократная обыкновенная частная виза на срок до 3 месяцев без возможности продления. Кроме того, согласно закону, иностранцам - работникам иностранных юрлиц, которые занимаются обслуживанием и ремонтом ввезенного в РФ оборудования, будет выдаваться обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. Ранее такая виза выдавалась без права продления.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об упрощении выдачи виз участникам госпрограммы

Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам программы по переселению

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживающим импортное техническое оборудование. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления соответствующего статуса.
Ранее участникам этой госпрограммы выдавалась однократная обыкновенная частная виза на срок до 3 месяцев без возможности продления.
Кроме того, согласно закону, иностранцам - работникам иностранных юрлиц, которые занимаются обслуживанием и ремонтом ввезенного в РФ оборудования, будет выдаваться обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. Ранее такая виза выдавалась без права продления.
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