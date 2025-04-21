https://ria.ru/20250421/putin-2012545750.html

Путин оценил работу муниципалитетов в новых регионах

Путин оценил работу муниципалитетов в новых регионах - РИА Новости, 21.04.2025

Путин оценил работу муниципалитетов в новых регионах

Работники муниципалитетов в новых регионах РФ работают с риском для жизни, спасая людей, и это достойно искреннего уважения, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:22:00+03:00

2025-04-21T16:22:00+03:00

2025-04-21T16:22:00+03:00

общество

россия

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Работники муниципалитетов в новых регионах РФ работают с риском для жизни, спасая людей, и это достойно искреннего уважения, заявил президент России Владимир Путин. "В регионах Донбасса и Новоросии, в приграничье работники муниципалитетов в очень непростых условиях, порой с риском для жизни выполняют свой профессиональный, по большому счету, просто человеческий долг, помогают людям, поддерживают, спасают их. Это достойно самого искреннего уважения и благодарности", - сказал Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".

https://ria.ru/20241016/er-1978404010.html

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общество, россия, донбасс, владимир путин