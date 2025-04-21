Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России" и принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Заявления главы государства:
- Программы, аналогичные "Времени героев", запустят во всех регионах, благодаря им в стране появятся новые лидеры.
- Президент считает очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, ветеранов специальной военной операции.
- Работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и важнейшая для государства миссия.
- В регионах Донбасса и Новороссии, в приграничье работники муниципалитетов в очень непростых условиях выполняют свой профессиональный долг, помогают людям, поддерживают, спасают их.
- Хорошие, грамотные управленцы нужны везде, но на муниципальном уровне особенно. И поэтому именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы.
- Отвага, сила духа, сплоченность россиян способны преодолевать любые угрозы.
- Никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма.
«
"Я хочу поблагодарить всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", пожелать участникам и профессиональных успехов, и личного счастья".
Президент вручил премию "Служение" в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине" первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову.
Премия "Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Церемония награждения победителей проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
На премию "Служение" подали более 41 тысяч заявок
12 февраля, 23:01