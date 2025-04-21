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Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев" - РИА Новости, 21.04.2025
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16:22 21.04.2025 (обновлено: 16:50 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012545669.html
Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев"
Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев" - РИА Новости, 21.04.2025
Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев"
Президент Владимир Путин выступил на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России" и принял участие в церемонии награждения победителей и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:22:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России" и принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".Заявления главы государства:"Я хочу поблагодарить всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", пожелать участникам и профессиональных успехов, и личного счастья".Президент вручил премию "Служение" в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине" первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову.Церемония награждения победителей проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
https://ria.ru/20250421/veteran-2012543976.html
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60
Путин вручает статуэтку победителю в номинации "Мужество и героизм – на благо служения Родине"
Путин вручает статуэтку победителю в номинации "Мужество и героизм – на благо служения Родине"
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин

Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России" и принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Заявления главы государства:
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Бойцы приграничных к СВО территорий смогут получить статус ветерана
Вчера, 16:16
  • Программы, аналогичные "Времени героев", запустят во всех регионах, благодаря им в стране появятся новые лидеры.
  • Президент считает очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, ветеранов специальной военной операции.
  • Работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и важнейшая для государства миссия.
  • В регионах Донбасса и Новороссии, в приграничье работники муниципалитетов в очень непростых условиях выполняют свой профессиональный долг, помогают людям, поддерживают, спасают их.
  • Хорошие, грамотные управленцы нужны везде, но на муниципальном уровне особенно. И поэтому именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы.
  • Отвага, сила духа, сплоченность россиян способны преодолевать любые угрозы.
  • Никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма.
«
"Я хочу поблагодарить всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", пожелать участникам и профессиональных успехов, и личного счастья".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент вручил премию "Служение" в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине" первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову.

Премия "Служение" присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Церемония награждения победителей проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
Всероссийская муниципальная премия Служение - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
На премию "Служение" подали более 41 тысяч заявок
12 февраля, 23:01
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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