https://ria.ru/20250421/putin-2012545669.html

Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев"

Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев" - РИА Новости, 21.04.2025

Путин: в России появятся новые лидеры благодаря программе "Время героев"

Президент Владимир Путин выступил на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России" и принял участие в церемонии награждения победителей и... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:22:00+03:00

2025-04-21T16:22:00+03:00

2025-04-21T16:50:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России" и принял участие в церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии "Служение".Заявления главы государства:"Я хочу поблагодарить всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение", пожелать участникам и профессиональных успехов, и личного счастья".Президент вручил премию "Служение" в спецноминации "Мужество и героизм на благо служения Родине" первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимиру Таранцову.Церемония награждения победителей проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".

https://ria.ru/20250421/veteran-2012543976.html

https://ria.ru/20250212/premiya-1998973827.html

россия

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин вручает статуэтку победителю в номинации "Мужество и героизм – на благо служения Родине" Путин вручает статуэтку победителю в номинации "Мужество и героизм – на благо служения Родине" 2025-04-21T16:22 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, владимир путин