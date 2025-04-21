https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html
Путин предложил привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах
Путин предложил привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах - РИА Новости, 21.04.2025
Путин предложил привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах
Президент России Владимир Путин предложил активно привлекать ветеранов специальной военной операции к работе в муниципалитетах. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:18:00+03:00
2025-04-21T16:18:00+03:00
2025-04-21T16:23:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил активно привлекать ветеранов специальной военной операции к работе в муниципалитетах."Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надежные", - сказал Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов премии "Служение".
https://ria.ru/20250421/putin-2012545750.html
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владимир путин, россия
Путин предложил привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах
Путин: следует активно привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах