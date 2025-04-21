https://ria.ru/20250421/putin-2012544504.html
Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил Путин
Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил Путин
Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:18:00+03:00
2025-04-21T16:18:00+03:00
2025-04-21T16:19:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня мы вновь, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины. И вновь убеждаемся - отвага, сила духа, сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. А примеры стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывают связь времен", - сказал Путин, выступая на всероссийской муниципальной премии "Служение".
https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил Путин
Путин заявил, что отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы