https://ria.ru/20250421/putin-2012544504.html

Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил Путин

Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил Путин

Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:18:00+03:00

2025-04-21T16:18:00+03:00

2025-04-21T16:19:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня мы вновь, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины. И вновь убеждаемся - отвага, сила духа, сплоченность наших людей способны преодолевать любые угрозы. А примеры стойкости, верности долгу, искренней любви к Отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывают связь времен", - сказал Путин, выступая на всероссийской муниципальной премии "Служение".

https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия