https://ria.ru/20250421/putin-2012543216.html

Путин в третий раз приехал в Национальный центр "Россия"

Путин в третий раз приехал в Национальный центр "Россия" - РИА Новости, 21.04.2025

Путин в третий раз приехал в Национальный центр "Россия"

Президент России Владимир Путин в третий раз приехал в Национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:13:00+03:00

2025-04-21T16:13:00+03:00

2025-04-21T16:19:00+03:00

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

экспоцентр

единая россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в третий раз приехал в Национальный центр "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Здесь проходит II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России". Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о рабочем графике президента, сообщил, что Путин в понедельник планирует встретиться с главами муниципальных образований субъектов РФ. Национальный центр "Россия" открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября 2024 года научно-фантастическим симпозиумом "Создавая будущее". В начале марта на территории центра открылись две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба". Впервые Путин посетил наццентр в декабре, когда приехал на съезд партии "Единая Россия". В марте глава государства провел на площадке центра заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" и выступил на открытии съезда организации. Тогда же президенту провели экскурсию по экспозиции центра, после которой Путин назвал полезным и приятным знакомство с вдохновляющим примером свершений народа России.

https://ria.ru/20250326/putin-2007568880.html

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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, экспоцентр, единая россия