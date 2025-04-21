https://ria.ru/20250421/putin-2012540363.html

Путин подписал закон о расширении полномочий правительства

Путин подписал закон о расширении полномочий правительства - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о расширении полномочий правительства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ при исполнении федерального бюджета в 2025 году, соответствующий... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:00:00+03:00

2025-04-21T16:00:00+03:00

2025-04-21T16:00:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ при исполнении федерального бюджета в 2025 году, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ предоставляет кабмину право в текущем году без правки закона о федеральном бюджете увеличивать общий объем его расходов на сумму поступающих дополнительных ненефтегазовых доходов. Такие дополнительные доходы будут направляться в резервный фонд правительства и распределяться по согласованию с парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований. Аналогичное право у правительства было и в прошлом году. Федеральный бюджет на 2025 год утвержден по доходам в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП), то есть с дефицитом в 0,5% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы бюджета, учтенные в прогнозе общего объема его доходов, определены на уровне 29,36 триллиона рублей. Все, что поступит сверх этого порога, будет направляться в резервный фонд правительства и увеличивать расходную часть бюджета. Кроме того, во исполнение поручения президента РФ новый закон разрешает кабмину до конца текущего года принимать решения о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций российским юрлицам, в капитале которых в совокупности более 25% принадлежит офшорным компаниям. Такое же право у него было и в 2023-2024 годах. Также предусматривается, что судебные акты (за исключением вынесенных в целях компенсации вреда), требующие выделения бюджетных ассигнований, будут исполняться в пределах уже утвержденных расходов бюджета. Документом также уточняются отдельные положения Бюджетного кодекса, в том числе связанные с расходными обязательствами регионов и муниципалитетов, возникающими при исполнении соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Субъектам РФ с предельным значением уровня бюджетной обеспеченности от 65% до 85% от среднероссийского показателя разрешается направить средства, высвобождаемые до 2029 года в результате списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию национальных проектов и расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Ранее такое право было лишь у регионов с уровнем бюджетной обеспеченности менее 65%. Одновременно плата за пользование средствами федерального бюджета, начисляемая в 2025-2029 годах на две трети задолженности по бюджетным кредитам, переносится на 2030 год. Кроме того, согласно закону, в текущем году в региональные бюджеты будет зачисляться 100% доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств в случаях, когда постановления о штрафах вынесены должностными лицами исполнительных органов субъектов РФ или на основании составленных ими протоколов о таких правонарушениях в рамках реализации региональных полномочий. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250417/region-2011753790.html

https://realty.ria.ru/20250402/putin-2008864280.html

https://realty.ria.ru/20250403/gosduma-2009105972.html

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экономика, россия, владимир путин