Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Путин подписал закон об антитеррористической защищенности зрелищных мероприятий
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение зрелищных мероприятий с обязательным соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов, где проводятся мероприятия, а также запрет проведения в случае несоответствия объектов этим требованиям, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что зрелищные мероприятия должны проводиться с соблюдением правил обеспечения безопасности и требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий, на которых они проводятся. При этом вводится запрет на проведение зрелищных мероприятий на несоответствующих таким требованиям объектах.
Полномочиями по утверждению правил обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении зрелищных мероприятий наделено правительство РФ. При этом меры обеспечения порядка и безопасности будет принимать организатор мероприятия и собственник объекта, где оно проводится, с возможным привлечением услуг частных охранных организаций с использованием технических и иных средств охраны.
Устанавливается также обязанность организатора мероприятия по заблаговременному уведомлению органов власти субъекта РФ о тематике события, месте и времени его проведения, собственнике объекта, на котором мероприятие будет проводиться, а также о планируемом количестве зрителей в срок не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия.
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