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Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 21.04.2025
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16:00 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012540188.html
Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение зрелищных мероприятий с обязательным соблюдением требований к антитеррористической... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:00:00+03:00
2025-04-21T16:00:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение зрелищных мероприятий с обязательным соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов, где проводятся мероприятия, а также запрет проведения в случае несоответствия объектов этим требованиям, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что зрелищные мероприятия должны проводиться с соблюдением правил обеспечения безопасности и требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий, на которых они проводятся. При этом вводится запрет на проведение зрелищных мероприятий на несоответствующих таким требованиям объектах. Полномочиями по утверждению правил обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении зрелищных мероприятий наделено правительство РФ. При этом меры обеспечения порядка и безопасности будет принимать организатор мероприятия и собственник объекта, где оно проводится, с возможным привлечением услуг частных охранных организаций с использованием технических и иных средств охраны. Устанавливается также обязанность организатора мероприятия по заблаговременному уведомлению органов власти субъекта РФ о тематике события, месте и времени его проведения, собственнике объекта, на котором мероприятие будет проводиться, а также о планируемом количестве зрителей в срок не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Путин подписал закон об антитеррористической защищенности зрелищных мероприятий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение зрелищных мероприятий с обязательным соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов, где проводятся мероприятия, а также запрет проведения в случае несоответствия объектов этим требованиям, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что зрелищные мероприятия должны проводиться с соблюдением правил обеспечения безопасности и требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий, на которых они проводятся. При этом вводится запрет на проведение зрелищных мероприятий на несоответствующих таким требованиям объектах.
Полномочиями по утверждению правил обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении зрелищных мероприятий наделено правительство РФ. При этом меры обеспечения порядка и безопасности будет принимать организатор мероприятия и собственник объекта, где оно проводится, с возможным привлечением услуг частных охранных организаций с использованием технических и иных средств охраны.
Устанавливается также обязанность организатора мероприятия по заблаговременному уведомлению органов власти субъекта РФ о тематике события, месте и времени его проведения, собственнике объекта, на котором мероприятие будет проводиться, а также о планируемом количестве зрителей в срок не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия.
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