https://ria.ru/20250421/putin-2012540188.html

Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение зрелищных мероприятий с обязательным соблюдением требований к антитеррористической... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:00:00+03:00

2025-04-21T16:00:00+03:00

2025-04-21T16:00:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение зрелищных мероприятий с обязательным соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов, где проводятся мероприятия, а также запрет проведения в случае несоответствия объектов этим требованиям, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что зрелищные мероприятия должны проводиться с соблюдением правил обеспечения безопасности и требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий, на которых они проводятся. При этом вводится запрет на проведение зрелищных мероприятий на несоответствующих таким требованиям объектах. Полномочиями по утверждению правил обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении зрелищных мероприятий наделено правительство РФ. При этом меры обеспечения порядка и безопасности будет принимать организатор мероприятия и собственник объекта, где оно проводится, с возможным привлечением услуг частных охранных организаций с использованием технических и иных средств охраны. Устанавливается также обязанность организатора мероприятия по заблаговременному уведомлению органов власти субъекта РФ о тематике события, месте и времени его проведения, собственнике объекта, на котором мероприятие будет проводиться, а также о планируемом количестве зрителей в срок не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия.

https://ria.ru/20241228/taliby-1991811666.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин