Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 21.04.2025 (обновлено: 16:02 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012538717.html
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 21.04.2025
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:51:00+03:00
2025-04-21T16:02:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вводится уголовная ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнение решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы устанавливается за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Также ужесточается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.
https://ria.ru/20250415/shtraf-2011447138.html
https://ria.ru/20250415/poperechnyy-2011288082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии
15 апреля, 19:46
Законом вводится уголовная ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнение решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы устанавливается за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Также ужесточается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму.
Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии
15 апреля, 08:28
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала