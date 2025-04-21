https://ria.ru/20250421/putin-2012538717.html

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 21.04.2025

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:51:00+03:00

2025-04-21T15:51:00+03:00

2025-04-21T16:02:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вводится уголовная ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнение решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы устанавливается за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Также ужесточается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества.

https://ria.ru/20250415/shtraf-2011447138.html

https://ria.ru/20250415/poperechnyy-2011288082.html

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россия, владимир путин