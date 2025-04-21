https://ria.ru/20250421/putin-2012537587.html

В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов

В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов - РИА Новости, 21.04.2025

В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней. Документ размещен на портале... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:41:00+03:00

2025-04-21T15:41:00+03:00

2025-04-21T15:41:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон уточняет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг. Соответствующие изменения вносятся в статью 6 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Этот перечень дополняется операциями зачисления/списания средств по счетам юрлиц или ИП, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий. В перечень включаются и операции между банками и физлицами по покупке/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов; а также операции между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов. Одновременно из этого перечня исключаются операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению наличных денежных средств в уставный (складочный) капитал организации. Однако это не отменяет необходимости анализа таких операций на предмет наличия рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма, подчеркивается в пояснительной записке. Кроме того, кредитные организации обязаны предоставлять информацию об операциях по запросу Росфинмониторинга. В пояснительной записке отмечается со ссылкой на данные правоохранительных органов, что объем нелегального ввоза в Россию драгоценных камней в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирных изделиях. А объем нелегального оборота ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет около 50% и 20% соответственно. Закон вступит в силу через 120 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20250228/jurist-2002095332.html

https://ria.ru/20241123/zapret-1985325790.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)