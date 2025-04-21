https://ria.ru/20250421/putin-2012510488.html
Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства
Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства - РИА Новости, 21.04.2025
Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:40:00+03:00
2025-04-21T13:40:00+03:00
2025-04-21T13:40:00+03:00
наука
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996621748_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6c495b75907dac1a0c3ec960d2683176.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического лидерства. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам, направленным на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", рассмотрев вопрос о стимулировании привлечения средств из внебюджетных источников", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250208/rossija-1998114812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996621748_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8b70b3ee4cefc877185cdf2a4e656cac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Наука, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства
Путин поручил представить предложения по поддержке технологического лидерства