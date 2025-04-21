https://ria.ru/20250421/putin-2012510488.html

Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства

Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства - РИА Новости, 21.04.2025

Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:40:00+03:00

2025-04-21T13:40:00+03:00

2025-04-21T13:40:00+03:00

наука

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического лидерства. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам, направленным на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", рассмотрев вопрос о стимулировании привлечения средств из внебюджетных источников", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250208/rossija-1998114812.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин