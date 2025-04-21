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Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства - РИА Новости, 21.04.2025
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Наука
 
13:40 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012510488.html
Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства
Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства - РИА Новости, 21.04.2025
Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:40:00+03:00
2025-04-21T13:40:00+03:00
наука
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического лидерства. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам, направленным на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", рассмотрев вопрос о стимулировании привлечения средств из внебюджетных источников", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Наука, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Правительство подготовит меры по поддержке технологического лидерства

Путин поручил представить предложения по поддержке технологического лидерства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом Правительства РФ
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам по достижению целей технологического лидерства.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной поддержки проектам, направленным на достижение национальной цели "Технологическое лидерство", рассмотрев вопрос о стимулировании привлечения средств из внебюджетных источников", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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