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Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась - РИА Новости, 21.04.2025
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13:41 21.04.2025 (обновлено: 16:09 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012510238.html
Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась
Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась - РИА Новости, 21.04.2025
Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась
Коллекция одежды с автографами президента Владимира Путина пополнилась новыми цитатами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:41:00+03:00
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Коллекция одежды с автографами президента Владимира Путина пополнилась новыми цитатами, передает корреспондент РИА Новости.Тематический мерч продается в универмаге национального центра "Россия".Теперь там можно купить футболки и бейсболки с цитатами: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее".По словам сотрудницы магазина, покупателей больше всего интересуют футболки с "Орешником", а также те, в которых упоминается Россия.Есть в коллекции более ранние знаменитые высказывания главы государства: "Границы России нигде не заканчиваются", "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", "Битва за Россию продолжается, победа будет за нами".Футболки и бейсболки с автографами и цитатами Путина впервые появились в 2023 году на международной выставке-форуме "Россия", которая проходила на ВДНХ.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась

Коллекция футболок с автографами Путина пополнилась новыми цитатами

© Скрин страницы маркетплейса OzonФутболка с фото Владимира Путина и ракетой "Орешник"
Футболка с фото Владимира Путина и ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Скрин страницы маркетплейса Ozon
Футболка с фото Владимира Путина и ракетой "Орешник". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Коллекция одежды с автографами президента Владимира Путина пополнилась новыми цитатами, передает корреспондент РИА Новости.
Тематический мерч продается в универмаге национального центра "Россия".
Теперь там можно купить футболки и бейсболки с цитатами: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее".
По словам сотрудницы магазина, покупателей больше всего интересуют футболки с "Орешником", а также те, в которых упоминается Россия.
Есть в коллекции более ранние знаменитые высказывания главы государства: "Границы России нигде не заканчиваются", "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", "Битва за Россию продолжается, победа будет за нами".
Футболки и бейсболки с автографами и цитатами Путина впервые появились в 2023 году на международной выставке-форуме "Россия", которая проходила на ВДНХ.
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