https://ria.ru/20250421/putin-2012510238.html

Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась

Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась - РИА Новости, 21.04.2025

Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась

Коллекция одежды с автографами президента Владимира Путина пополнилась новыми цитатами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:41:00+03:00

2025-04-21T13:41:00+03:00

2025-04-21T16:09:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Коллекция одежды с автографами президента Владимира Путина пополнилась новыми цитатами, передает корреспондент РИА Новости.Тематический мерч продается в универмаге национального центра "Россия".Теперь там можно купить футболки и бейсболки с цитатами: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее".По словам сотрудницы магазина, покупателей больше всего интересуют футболки с "Орешником", а также те, в которых упоминается Россия.Есть в коллекции более ранние знаменитые высказывания главы государства: "Границы России нигде не заканчиваются", "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", "Битва за Россию продолжается, победа будет за нами".Футболки и бейсболки с автографами и цитатами Путина впервые появились в 2023 году на международной выставке-форуме "Россия", которая проходила на ВДНХ.

https://ria.ru/20241126/mironov-1985774915.html

россия

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Ольга Тузова

россия, владимир путин, общество