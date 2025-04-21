https://ria.ru/20250421/putin-2012507943.html

Путин встретится с главами муниципальных образований

Путин встретится с главами муниципальных образований - РИА Новости, 21.04.2025

Путин встретится с главами муниципальных образований

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главами муниципальных образований субъектов РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:28:00+03:00

2025-04-21T13:28:00+03:00

2025-04-21T13:28:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главами муниципальных образований субъектов РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин сегодня... встретится с главами муниципальных образований субъектов России. Это те самые люди, которые работают на земле, которые напрямую контактируют с нашими гражданами, решают в круглосуточном режиме их проблемы... поэтому вот эта обратная связь очень важна для президента", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250421/peskov-2012498722.html

россия

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков