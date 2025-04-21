https://ria.ru/20250421/putin-2012507943.html
Путин встретится с главами муниципальных образований
Путин встретится с главами муниципальных образований - РИА Новости, 21.04.2025
Путин встретится с главами муниципальных образований
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главами муниципальных образований субъектов РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:28:00+03:00
2025-04-21T13:28:00+03:00
2025-04-21T13:28:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главами муниципальных образований субъектов РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин сегодня... встретится с главами муниципальных образований субъектов России. Это те самые люди, которые работают на земле, которые напрямую контактируют с нашими гражданами, решают в круглосуточном режиме их проблемы... поэтому вот эта обратная связь очень важна для президента", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250421/peskov-2012498722.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с главами муниципальных образований
Песков: Путин в понедельник встретится с главами муниципальных образований