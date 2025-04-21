https://ria.ru/20250421/putin-2012496889.html

Правительство изучит применение ИИ в разработках в малотоннажной химии

Правительство изучит применение ИИ в разработках в малотоннажной химии - РИА Новости, 21.04.2025

Правительство изучит применение ИИ в разработках в малотоннажной химии

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 июня предложить меры для масштабирования разработок в микротоннажной и малотоннажной химии с точки... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:51:00+03:00

2025-04-21T12:51:00+03:00

2025-04-21T12:51:00+03:00

наука

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 июня предложить меры для масштабирования разработок в микротоннажной и малотоннажной химии с точки зрения применения цифровых технологий и алгоритмов искусственного интеллекта. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений представить предложения: о мерах по обеспечению масштабирования разработки продукции и технологий в сферах микротоннажной и малотоннажной химии в целях использования современных цифровых технологий, реализации алгоритмов искусственного интеллекта и практического тестирования таких продукции и технологий, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений. Срок – 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250417/mishustin-2011763849.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин