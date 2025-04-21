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Правительство изучит применение ИИ в разработках в малотоннажной химии - РИА Новости, 21.04.2025
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Наука
 
12:51 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012496889.html
Правительство изучит применение ИИ в разработках в малотоннажной химии
Правительство изучит применение ИИ в разработках в малотоннажной химии - РИА Новости, 21.04.2025
Правительство изучит применение ИИ в разработках в малотоннажной химии
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 июня предложить меры для масштабирования разработок в микротоннажной и малотоннажной химии с точки... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:51:00+03:00
2025-04-21T12:51:00+03:00
наука
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 июня предложить меры для масштабирования разработок в микротоннажной и малотоннажной химии с точки зрения применения цифровых технологий и алгоритмов искусственного интеллекта. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений представить предложения: о мерах по обеспечению масштабирования разработки продукции и технологий в сферах микротоннажной и малотоннажной химии в целях использования современных цифровых технологий, реализации алгоритмов искусственного интеллекта и практического тестирования таких продукции и технологий, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений. Срок – 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Наука, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Правительство изучит применение ИИ в разработках в малотоннажной химии

Путин поручил изучить применение ИИ в разработках в малотоннажной химии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКолба
Колба - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 июня предложить меры для масштабирования разработок в микротоннажной и малотоннажной химии с точки зрения применения цифровых технологий и алгоритмов искусственного интеллекта.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений представить предложения: о мерах по обеспечению масштабирования разработки продукции и технологий в сферах микротоннажной и малотоннажной химии в целях использования современных цифровых технологий, реализации алгоритмов искусственного интеллекта и практического тестирования таких продукции и технологий, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия", - говорится в перечне поручений.
Срок – 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ
17 апреля, 11:13
 
НаукаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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