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В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ - РИА Новости, 21.04.2025
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12:21 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012485857.html
В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ
В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ - РИА Новости, 21.04.2025
В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об обеспечении создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:21:00+03:00
2025-04-21T12:21:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об обеспечении создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные металлы. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование производственно-технологических цепочек полного цикла от поиска, разработки месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе редких и редкоземельных металлов), их добычи и глубокой переработки до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью – на основе предварительной оценки потребности в кадрах и технологиях, необходимых для формирования таких цепочек", - говорится в документе. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее - ежегодно.
https://ria.ru/20250221/putin-2000858098.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ

Путин поручил создать цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШахтер
Шахтер - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об обеспечении создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные металлы.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование производственно-технологических цепочек полного цикла от поиска, разработки месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе редких и редкоземельных металлов), их добычи и глубокой переработки до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью – на основе предварительной оценки потребности в кадрах и технологиях, необходимых для формирования таких цепочек", - говорится в документе.
Доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее - ежегодно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин высказался о редкоземельных металлах
21 февраля, 16:59
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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