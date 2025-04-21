https://ria.ru/20250421/putin-2012485857.html

В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ

В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ - РИА Новости, 21.04.2025

В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об обеспечении создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:21:00+03:00

2025-04-21T12:21:00+03:00

2025-04-21T12:21:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об обеспечении создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные металлы. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование производственно-технологических цепочек полного цикла от поиска, разработки месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе редких и редкоземельных металлов), их добычи и глубокой переработки до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью – на основе предварительной оценки потребности в кадрах и технологиях, необходимых для формирования таких цепочек", - говорится в документе. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее - ежегодно.

https://ria.ru/20250221/putin-2000858098.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин