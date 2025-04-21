https://ria.ru/20250421/putin-2012485857.html
В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ
В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ - РИА Новости, 21.04.2025
В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об обеспечении создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:21:00+03:00
2025-04-21T12:21:00+03:00
2025-04-21T12:21:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об обеспечении создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные металлы. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование производственно-технологических цепочек полного цикла от поиска, разработки месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе редких и редкоземельных металлов), их добычи и глубокой переработки до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью – на основе предварительной оценки потребности в кадрах и технологиях, необходимых для формирования таких цепочек", - говорится в документе. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее - ежегодно.
https://ria.ru/20250221/putin-2000858098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
В России создадут цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ
Путин поручил создать цепочки полного цикла разработки месторождений ТПИ