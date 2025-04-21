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Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов - РИА Новости, 21.04.2025
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Наука
 
12:03 21.04.2025 (обновлено: 12:17 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012482513.html
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:03:00+03:00
2025-04-21T12:17:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
наука
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о сокращении сроков разработки, тестирования, опытного производства и промышленного внедрения химических катализаторов, созданных на основе отечественных решений", - говорится в перечне. Срок исполнения - до 15 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250421/tsentr-2012480646.html
https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Наука
Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов

Кабмин изучит сокращение сроков разработки и внедрения химических катализаторов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 11:52
"Правительству Российской Федерации... представить предложения... о сокращении сроков разработки, тестирования, опытного производства и промышленного внедрения химических катализаторов, созданных на основе отечественных решений", - говорится в перечне.
Срок исполнения - до 15 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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21 февраля, 15:52
 
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