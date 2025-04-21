https://ria.ru/20250421/putin-2012482513.html

Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов

Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поручил сократить сроки разработки химических катализаторов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:03:00+03:00

2025-04-21T12:03:00+03:00

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экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

наука

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... о сокращении сроков разработки, тестирования, опытного производства и промышленного внедрения химических катализаторов, созданных на основе отечественных решений", - говорится в перечне. Срок исполнения - до 15 июня, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250421/tsentr-2012480646.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000834294.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин