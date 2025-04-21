https://ria.ru/20250421/putin-2012481468.html

Путин дал поручения об ускорении создания жидкосолевого ядерного реактора

Путин дал поручения об ускорении создания жидкосолевого ядерного реактора - РИА Новости, 21.04.2025

Путин дал поручения об ускорении создания жидкосолевого ядерного реактора

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:58:00+03:00

2025-04-21T11:58:00+03:00

2025-04-21T12:16:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

наука

железногорск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для "выжигания" опасных радиоактивных веществ и потому важного с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с госкорпорацией "Росатом", федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 1 июня, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Исследовательский жидкосолевой ядерный реактор (ИЖСР) необходим для отработки технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, поэтому он важен с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. ИЖСР намечено построить на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край).Жидкосолевые реакторы, относящиеся к ядерным энергетическим системам IV поколения, работают на расплавах радиоактивных веществ во фторидах металлов. Как поясняют специалисты, такие установки будут обладать рядом преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, поскольку на них в силу технологических особенностей не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, такие реакторы не нуждаются в изготовлении традиционных топливных элементов.Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС - одна из ключевых задач, которую надо решать для развития глобальной атомной энергетики, учитывая возрастающие объемы ОЯТ в мире. Как подчеркивают эксперты, атомная энергетика, не решив эту проблему, не сможет рассчитывать на свое масштабное развитие. Переработка отработавшего ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, направленный на выделение полезных веществ (прежде всего урана и плутония) из ОЯТ и обеспечение их дальнейшего применения в атомной энергетике.Для обеспечения экономической эффективности и повышения экологической безопасности системы обращения с ОЯТ предстоит решить проблему так называемых минорных актинидов (америция, нептуния, кюрия) - долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых химических элементов. Они вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки ОЯТ. Исследовательский жидко-солевой реактор будет служить для отработки технологий утилизации минорных актинидов.Как отмечают специалисты, реализация проекта ИЖСР позволит разработать много новых передовых технологий.

https://ria.ru/20250421/putin-2012482513.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012482513.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, железногорск , красноярский край, горно-химический комбинат