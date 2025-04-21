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Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась
Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась - РИА Новости, 21.04.2025
Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась
Коллекция футболок и бейсболок с автографами президента РФ Владимира Путина пополнилась новыми цитатами президента, в том числе про "Орешник", передает... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:56:00+03:00
2025-04-21T11:56:00+03:00
2025-04-21T12:07:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Коллекция футболок и бейсболок с автографами президента РФ Владимира Путина пополнилась новыми цитатами президента, в том числе про "Орешник", передает корреспондент РИА Новости. Тематический мерч можно приобрести в универмаге национального центра "Россия". В частности, теперь посетители могут купить вещи с цитатами: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее". По словам сотрудницы магазины, среди покупателей востребованы футболки с цитатами про "Орешник", а также те, в которых упоминается Россия. Помимо этого, в коллекции также ранние знаменитые высказывания российского президента: "Границы России нигде не заканчиваются", "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица", "Битва за Россию продолжается, победа будет за нами".
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась
Коллекция футболок с автографами Путина пополнилась новыми цитатами
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Коллекция футболок и бейсболок с автографами президента РФ Владимира Путина пополнилась новыми цитатами президента, в том числе про "Орешник", передает корреспондент РИА Новости.
Тематический мерч можно приобрести в универмаге национального центра "Россия".
В частности, теперь посетители могут купить вещи с цитатами: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее".
По словам сотрудницы магазины, среди покупателей востребованы футболки с цитатами про "Орешник", а также те, в которых упоминается Россия
.
Помимо этого, в коллекции также ранние знаменитые высказывания российского президента: "Границы России нигде не заканчиваются", "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица", "Битва за Россию продолжается, победа будет за нами".