https://ria.ru/20250421/putin-2012481017.html

Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась

Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась - РИА Новости, 21.04.2025

Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась

Коллекция футболок и бейсболок с автографами президента РФ Владимира Путина пополнилась новыми цитатами президента, в том числе про "Орешник", передает... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:56:00+03:00

2025-04-21T11:56:00+03:00

2025-04-21T12:07:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Коллекция футболок и бейсболок с автографами президента РФ Владимира Путина пополнилась новыми цитатами президента, в том числе про "Орешник", передает корреспондент РИА Новости. Тематический мерч можно приобрести в универмаге национального центра "Россия". В частности, теперь посетители могут купить вещи с цитатами: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее". По словам сотрудницы магазины, среди покупателей востребованы футболки с цитатами про "Орешник", а также те, в которых упоминается Россия. Помимо этого, в коллекции также ранние знаменитые высказывания российского президента: "Границы России нигде не заканчиваются", "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица", "Битва за Россию продолжается, победа будет за нами".

https://ria.ru/20250107/efir-1992700823.html

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россия, владимир путин, общество