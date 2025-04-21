https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html

Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин

Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин

Владимир Путин выступил в национальном центре "Россия", где оценил итоги пасхального перемирия и высказался о преступлениях ВСУ. Ключевые заявления: РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:42:00+03:00

2025-04-21T16:42:00+03:00

2025-04-21T18:06:00+03:00

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012554527_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f55222b910997126cab59f7f71bdd0e.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин выступил в национальном центре "Россия", где оценил итоги пасхального перемирия и высказался о преступлениях ВСУ. Ключевые заявления:Использование ВСУ гражданских объектов в военных целяхВ субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня. Как рассказали сегодня в Минобороны России, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

https://ria.ru/20250421/kiev-2012484593.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры 2025-04-21T16:42 true PT5M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин