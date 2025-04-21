Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин выступил в национальном центре "Россия", где оценил итоги пасхального перемирия и высказался о преступлениях ВСУ. Ключевые заявления:
- Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия;
- ВСУ почти пять тысяч раз нарушили перемирие, но в целом было снижение активности;
- боевые действия возобновились, но Россия говорила об этом с самого начала, когда объявляла перемирие;
- Москва всегда говорила, что положительно относится к мирным инициативам;
- Россия надеется, что украинская сторона тоже будет положительно относиться к мирным инициативам;
- Киев пытается перехватить инициативу о перемирии;
- западные кураторы киевского режима могли подсказать его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии.
Использование ВСУ гражданских объектов в военных целях
- Россия проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам и даст ответ;
- Украина использует гражданские объекты в военных целях — например, вместе с иностранными кураторами пыталась организовать на сельхозпредприятии в Одесской области испытание ракетных систем;
- в Сумах киевский режим 13 апреля устроил на гражданском объекте награждение военных и националистов, совершавших преступления в Курской области;
- российская армия ударила по месту проведения этого мероприятия, так как преступники должны получить заслуженное возмездие.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня. Как рассказали сегодня в Минобороны России, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.