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Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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16:42 21.04.2025 (обновлено: 18:06 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html
Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин
Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин
Владимир Путин выступил в национальном центре "Россия", где оценил итоги пасхального перемирия и высказался о преступлениях ВСУ. Ключевые заявления: РИА Новости, 21.04.2025
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2025-04-21T18:06:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин выступил в национальном центре "Россия", где оценил итоги пасхального перемирия и высказался о преступлениях ВСУ. Ключевые заявления:Использование ВСУ гражданских объектов в военных целяхВ субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня. Как рассказали сегодня в Минобороны России, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
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Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры
Комментарий Путина по пасхальному перемирию и ударам по объектам гражданской инфраструктуры
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владимир путин
Владимир Путин

Россия проанализирует опыт введения пасхального перемирия, заявил Путин

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин выступил в национальном центре "Россия", где оценил итоги пасхального перемирия и высказался о преступлениях ВСУ. Ключевые заявления:
  • Россия должна проанализировать опыт объявления пасхального перемирия;
  • ВСУ почти пять тысяч раз нарушили перемирие, но в целом было снижение активности;
  • боевые действия возобновились, но Россия говорила об этом с самого начала, когда объявляла перемирие;
  • Москва всегда говорила, что положительно относится к мирным инициативам;
  • Россия надеется, что украинская сторона тоже будет положительно относиться к мирным инициативам;
  • Киев пытается перехватить инициативу о перемирии;
  • западные кураторы киевского режима могли подсказать его руководству не отвергать инициативу о пасхальном перемирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пасхальное перемирие закончено: Россия применила свое самое страшное оружие
Вчера, 11:28

Использование ВСУ гражданских объектов в военных целях

  • Россия проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам и даст ответ;
  • Украина использует гражданские объекты в военных целях — например, вместе с иностранными кураторами пыталась организовать на сельхозпредприятии в Одесской области испытание ракетных систем;
  • в Сумах киевский режим 13 апреля устроил на гражданском объекте награждение военных и националистов, совершавших преступления в Курской области;
  • российская армия ударила по месту проведения этого мероприятия, так как преступники должны получить заслуженное возмездие.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам, несмотря на режим прекращения огня. Как рассказали сегодня в Минобороны России, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.
Перемещение артиллерии и пехоты ВСУ во время пасхального перемирия - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
ВСУ усиливали оборону во время пасхального перемирия, сообщил источник
Вчера, 12:17
 
Владимир Путин
 
 
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