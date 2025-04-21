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Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине - РИА Новости, 21.04.2025
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05:03 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/pushkov-2012435939.html
Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине
Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине - РИА Новости, 21.04.2025
Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен трезво оценивать реальность и перестать говорить о вступлении Украины в НАТО, заявил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T05:03:00+03:00
2025-04-21T05:03:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен трезво оценивать реальность и перестать говорить о вступлении Украины в НАТО, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.Так сенатор прокомментировал слова соратника американского президента о том, что вопрос вступления постсоветской республики в НАТО не стоит на повестке дня."Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака", — написал он.Накануне, выступая на телеканале Fox News, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил об отсутствии перспектив у Киева на членство в Альянсе. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. — Прим. ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012338160.html
https://ria.ru/20250416/pushkov-2011492997.html
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в мире, украина, киев, сша, марк рютте, алексей пушков, кит келлог
В мире, Украина, Киев, США, Марк Рютте, Алексей Пушков, Кит Келлог
Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине

Пушков призвал Рютте признать, что членство Украины в НАТО не обсуждается

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен трезво оценивать реальность и перестать говорить о вступлении Украины в НАТО, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Так сенатор прокомментировал слова соратника американского президента о том, что вопрос вступления постсоветской республики в НАТО не стоит на повестке дня.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии
Вчера, 01:51
«
"Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака", — написал он.
Накануне, выступая на телеканале Fox News, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил об отсутствии перспектив у Киева на членство в Альянсе. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. — Прим. ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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В миреУкраинаКиевСШАМарк РюттеАлексей ПушковКит Келлог
 
 
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