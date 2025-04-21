https://ria.ru/20250421/pushkov-2012435939.html

Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине

Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине - РИА Новости, 21.04.2025

Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен трезво оценивать реальность и перестать говорить о вступлении Украины в НАТО, заявил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T05:03:00+03:00

2025-04-21T05:03:00+03:00

2025-04-21T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен трезво оценивать реальность и перестать говорить о вступлении Украины в НАТО, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.Так сенатор прокомментировал слова соратника американского президента о том, что вопрос вступления постсоветской республики в НАТО не стоит на повестке дня."Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака", — написал он.Накануне, выступая на телеканале Fox News, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил об отсутствии перспектив у Киева на членство в Альянсе. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. — Прим. ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012338160.html

https://ria.ru/20250416/pushkov-2011492997.html

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в мире, украина, киев, сша, марк рютте, алексей пушков, кит келлог