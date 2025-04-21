https://ria.ru/20250421/pushilin-2012467904.html
Пушилин назвал Дзержинск и Часов Яр горячими точками
Пушилин назвал Дзержинск и Часов Яр горячими точками - РИА Новости, 21.04.2025
Пушилин назвал Дзержинск и Часов Яр горячими точками
Дзержинск и Часов Яр остаются горячими точками, на этом направлении сохраняются контратаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24",... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:46:00+03:00
2025-04-21T10:46:00+03:00
2025-04-21T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дзержинск и Часов Яр остаются горячими точками, на этом направлении сохраняются контратаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о продвижении ВС РФ в течение прошлой недели до наступления пасхального перемирия. "Касаемо горячих точек, по-прежнему это окраины Дзержинска и также это Часов Яр. Мы видим, что противник не оставляет намерения удержать максимально долго продвижение наших подразделений. Также мы видим контратакующие действия и попытки противника удержаться всеми возможными силами на красноармейском направлении", - сказал Пушилин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, часов яр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пушилин назвал Дзержинск и Часов Яр горячими точками
Пушилин: окраины Дзержинска и Часов Яр остаются горячими точками