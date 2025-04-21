https://ria.ru/20250421/pushilin-2012467904.html

Пушилин назвал Дзержинск и Часов Яр горячими точками

Пушилин назвал Дзержинск и Часов Яр горячими точками - РИА Новости, 21.04.2025

Пушилин назвал Дзержинск и Часов Яр горячими точками

Дзержинск и Часов Яр остаются горячими точками, на этом направлении сохраняются контратаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24",... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:46:00+03:00

2025-04-21T10:46:00+03:00

2025-04-21T11:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

часов яр

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дзержинск и Часов Яр остаются горячими точками, на этом направлении сохраняются контратаки ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о продвижении ВС РФ в течение прошлой недели до наступления пасхального перемирия. "Касаемо горячих точек, по-прежнему это окраины Дзержинска и также это Часов Яр. Мы видим, что противник не оставляет намерения удержать максимально долго продвижение наших подразделений. Также мы видим контратакующие действия и попытки противника удержаться всеми возможными силами на красноармейском направлении", - сказал Пушилин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html

россия

часов яр

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, часов яр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины