https://ria.ru/20250421/pushilin-2012458195.html
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Отрадном в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Отрадном в ДНР - РИА Новости, 21.04.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Отрадном в ДНР
Российские военные освобождают территорию в Отрадном в ДНР, уничтожая опорные пункты ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24",... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:10:00+03:00
2025-04-21T10:10:00+03:00
2025-04-21T10:10:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные освобождают территорию в Отрадном в ДНР, уничтожая опорные пункты ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о продвижении ВС РФ в течение прошлой недели до наступления пасхального перемирия. По его словам, российские войска продвинулись за прошедшую неделю на великоновоселковском направлении. "Причем в Отрадном мы видим, что зачищают достаточно интенсивно опорники противника, вычищаются лесополосы, планомерно идет освобождение территории", - сказал Пушилин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250421/pomosch-2012439382.html
https://ria.ru/20250421/slutskiy-2012428659.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Отрадном в ДНР
Пушилин: ВС России освобождают территорию в Отрадном, уничтожая опорники ВСУ