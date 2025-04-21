https://ria.ru/20250421/pushilin-2012458195.html

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Отрадном в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Отрадном в ДНР - РИА Новости, 21.04.2025

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Отрадном в ДНР

Российские военные освобождают территорию в Отрадном в ДНР, уничтожая опорные пункты ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24",... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:10:00+03:00

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2025-04-21T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские военные освобождают территорию в Отрадном в ДНР, уничтожая опорные пункты ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о продвижении ВС РФ в течение прошлой недели до наступления пасхального перемирия. По его словам, российские войска продвинулись за прошедшую неделю на великоновоселковском направлении. "Причем в Отрадном мы видим, что зачищают достаточно интенсивно опорники противника, вычищаются лесополосы, планомерно идет освобождение территории", - сказал Пушилин. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250421/pomosch-2012439382.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины