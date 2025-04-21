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ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии - РИА Новости, 21.04.2025
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11:34 21.04.2025 (обновлено: 12:30 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/psb-2012476648.html
ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии
ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии - РИА Новости, 21.04.2025
ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии
ПСБ организует выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Южная Осетия, для зачисления пенсионных и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:34:00+03:00
2025-04-21T12:30:00+03:00
россия
южная осетия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ПСБ организует выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Южная Осетия, для зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России (СФР), сообщает банк. "На территории Республики Южная Осетия проживает порядка 2 тысяч наших сограждан, для которых ПСБ в самое ближайшее время наладит процесс бесперебойного и своевременного обеспечения пенсионных выплат – они смогут получать карты для получения средств в привычном им месте проживания без необходимости выезжать за пределы республики. На базе местной банковской инфраструктуры они смогут оформить все необходимые документы, получить карты ПСБ моментального выпуска и осуществлять платежи в магазинах и в сети Интернет или делать переводы", – приводятся в сообщении пояснения заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева. Жителям республики в отделении потребуется предъявить паспорт РФ либо загранпаспорт РФ. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию, – дополнительно предоставить документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты. Дебетовая пенсионная карта ПСБ, выданная в Южной Осетии, не будет отличаться от карт, получаемых на территории России, отметили в ПСБ. Снимать наличные с карты можно будет во всех банкоматах как на территории Республики Южная Осетия, так и в России.
https://ria.ru/20250418/psb-2012103352.html
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россия, южная осетия
Россия, Южная Осетия
ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии

ПСБ организует в Южной Осетии выдачу карт пенсионерам с гражданством РФ

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкОтделение банка ПСБ
Отделение банка ПСБ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
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Отделение банка ПСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ПСБ организует выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Южная Осетия, для зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России (СФР), сообщает банк.
"На территории Республики Южная Осетия проживает порядка 2 тысяч наших сограждан, для которых ПСБ в самое ближайшее время наладит процесс бесперебойного и своевременного обеспечения пенсионных выплат – они смогут получать карты для получения средств в привычном им месте проживания без необходимости выезжать за пределы республики. На базе местной банковской инфраструктуры они смогут оформить все необходимые документы, получить карты ПСБ моментального выпуска и осуществлять платежи в магазинах и в сети Интернет или делать переводы", – приводятся в сообщении пояснения заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева.
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Жителям республики в отделении потребуется предъявить паспорт РФ либо загранпаспорт РФ. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию, – дополнительно предоставить документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты.
Дебетовая пенсионная карта ПСБ, выданная в Южной Осетии, не будет отличаться от карт, получаемых на территории России, отметили в ПСБ. Снимать наличные с карты можно будет во всех банкоматах как на территории Республики Южная Осетия, так и в России.
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