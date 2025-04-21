https://ria.ru/20250421/psb-2012476648.html

ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии

ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии - РИА Новости, 21.04.2025

ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии

ПСБ организует выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Южная Осетия, для зачисления пенсионных и... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:34:00+03:00

2025-04-21T11:34:00+03:00

2025-04-21T12:30:00+03:00

россия

южная осетия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ПСБ организует выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Южная Осетия, для зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России (СФР), сообщает банк. "На территории Республики Южная Осетия проживает порядка 2 тысяч наших сограждан, для которых ПСБ в самое ближайшее время наладит процесс бесперебойного и своевременного обеспечения пенсионных выплат – они смогут получать карты для получения средств в привычном им месте проживания без необходимости выезжать за пределы республики. На базе местной банковской инфраструктуры они смогут оформить все необходимые документы, получить карты ПСБ моментального выпуска и осуществлять платежи в магазинах и в сети Интернет или делать переводы", – приводятся в сообщении пояснения заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева. Жителям республики в отделении потребуется предъявить паспорт РФ либо загранпаспорт РФ. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию, – дополнительно предоставить документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты. Дебетовая пенсионная карта ПСБ, выданная в Южной Осетии, не будет отличаться от карт, получаемых на территории России, отметили в ПСБ. Снимать наличные с карты можно будет во всех банкоматах как на территории Республики Южная Осетия, так и в России.

https://ria.ru/20250418/psb-2012103352.html

https://ria.ru/20250319/ofis-2006022471.html

россия

южная осетия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, южная осетия