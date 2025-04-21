ПСБ организует выдачу банковских карт российским пенсионерам в Южной Осетии
ПСБ организует в Южной Осетии выдачу карт пенсионерам с гражданством РФ
Отделение банка ПСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ПСБ организует выдачу дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим на территории Республики Южная Осетия, для зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России (СФР), сообщает банк.
"На территории Республики Южная Осетия проживает порядка 2 тысяч наших сограждан, для которых ПСБ в самое ближайшее время наладит процесс бесперебойного и своевременного обеспечения пенсионных выплат – они смогут получать карты для получения средств в привычном им месте проживания без необходимости выезжать за пределы республики. На базе местной банковской инфраструктуры они смогут оформить все необходимые документы, получить карты ПСБ моментального выпуска и осуществлять платежи в магазинах и в сети Интернет или делать переводы", – приводятся в сообщении пояснения заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева.
Жителям республики в отделении потребуется предъявить паспорт РФ либо загранпаспорт РФ. Лицам, не достигшим пенсионного возраста, но уже получающим пенсию, – дополнительно предоставить документ, подтверждающий право на соответствующие выплаты.
Дебетовая пенсионная карта ПСБ, выданная в Южной Осетии, не будет отличаться от карт, получаемых на территории России, отметили в ПСБ. Снимать наличные с карты можно будет во всех банкоматах как на территории Республики Южная Осетия, так и в России.