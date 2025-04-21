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В Москве пройдет благотворительный фестиваль в поддержку животных - РИА Новости, 21.04.2025
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16:48 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/priyut-2012555431.html
В Москве пройдет благотворительный фестиваль в поддержку животных
В Москве пройдет благотворительный фестиваль в поддержку животных - РИА Новости, 21.04.2025
В Москве пройдет благотворительный фестиваль в поддержку животных
26 и 27 апреля в Москве на территории Хлебозавода снова пройдёт благотворительный фестиваль WOOF. Это событие, которое помогает бездомным животным обрести дом,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:48:00+03:00
2025-04-21T16:48:00+03:00
общество
москва
бездомные животные
кошки
собаки
домашние питомцы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. 26 и 27 апреля в Москве на территории Хлебозавода снова пройдёт благотворительный фестиваль WOOF. Это событие, которое помогает бездомным животным обрести дом, а людям — найти настоящих друзей. Фестиваль проводится при поддержке генеральных партнёров – Центра изучения питания и благополучия животных и проекта “Пойдем домой”, а также Грантов Мэра Москвы.На фестивале будут представлены 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью вашей семьи. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В доброй и уютной обстановке они будут ждать встречи с будущими хозяевами.Фестиваль WOOF — это история больших достижений. С 2016 года фонд "Ника" провёл 11 фестивалей в Москве, благодаря которым 1335 животных нашли дом. В этом году мы готовы подарить ещё больше счастливых моментов, меняющих судьбы животных и людей.Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа:Если вы готовы забрать питомца домой, не забудьте паспорт, так как животные передаются по договору ответственного содержания.Для детей и подростков будет организована специальная программа: творческие мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. Юные участники смогут не только поиграть с животными, но и узнать о правильном уходе за ними."Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку. С 2016 года в Москве с фестиваля домой уехали 1335 питомцев. Мы верим, что фестиваль продолжит менять жизни: для животных — это шанс на заботливого хозяина, а для людей — пример того, как добрые поступки могут быть масштабными", — говорит президент фонда "Ника" Вера Митина."Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные WOOF. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные", – говорит доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.Даты: 26 и 27 апреляМесто: Хлебозавод, Новодмитровская улица, 1Время работы: с 11:00 до 19:00Вход: свободный, 0+Все дополнительные подробности о событии можно найти на официальном сайте фестиваля.
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РИА Новости
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353
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общество, москва, бездомные животные, кошки, собаки, домашние питомцы
Общество, Москва, бездомные животные, кошки, Собаки, домашние питомцы
В Москве пройдет благотворительный фестиваль в поддержку животных

На территории Хлебозавода 26 и 27 апреля пройдет фестиваль-пристройство животных

© Фото предоставлено фондом "Ника"WOOF-фестиваль на Хлебозаводе
WOOF-фестиваль на Хлебозаводе - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото предоставлено фондом "Ника"
WOOF-фестиваль на Хлебозаводе
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. 26 и 27 апреля в Москве на территории Хлебозавода снова пройдёт благотворительный фестиваль WOOF. Это событие, которое помогает бездомным животным обрести дом, а людям — найти настоящих друзей. Фестиваль проводится при поддержке генеральных партнёров – Центра изучения питания и благополучия животных и проекта “Пойдем домой”, а также Грантов Мэра Москвы.
На фестивале будут представлены 300 собак и кошек из приютов, готовых стать частью вашей семьи. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. В доброй и уютной обстановке они будут ждать встречи с будущими хозяевами.
© Фото предоставлено фондом "Ника"Кошка на WOOF-фестивале
Питомец на WOOF-фестивале - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото предоставлено фондом "Ника"
Кошка на WOOF-фестивале
Фестиваль WOOF — это история больших достижений. С 2016 года фонд "Ника" провёл 11 фестивалей в Москве, благодаря которым 1335 животных нашли дом. В этом году мы готовы подарить ещё больше счастливых моментов, меняющих судьбы животных и людей.
Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа:
  • Розыгрыши и призы от партнёров фестиваля
  • Фотозона и благотворительный маркет
  • Пункт сбора помощи для животных из приютов: приносите корма, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — вся помощь будет передана приютам-участникам
Если вы готовы забрать питомца домой, не забудьте паспорт, так как животные передаются по договору ответственного содержания.
© Фото предоставлено фондом "Ника"Собаки на WOOF-фестивале
Питомцы на WOOF-фестивале - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото предоставлено фондом "Ника"
Собаки на WOOF-фестивале
Для детей и подростков будет организована специальная программа: творческие мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. Юные участники смогут не только поиграть с животными, но и узнать о правильном уходе за ними.
"Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку. С 2016 года в Москве с фестиваля домой уехали 1335 питомцев. Мы верим, что фестиваль продолжит менять жизни: для животных — это шанс на заботливого хозяина, а для людей — пример того, как добрые поступки могут быть масштабными", — говорит президент фонда "Ника" Вера Митина.
"Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные WOOF. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные", – говорит доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
© Фото предоставлено фондом "Ника"Кошка на WOOF-фестивале
Питомец на WOOF-фестивале - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото предоставлено фондом "Ника"
Кошка на WOOF-фестивале
Даты: 26 и 27 апреля
Место: Хлебозавод, Новодмитровская улица, 1
Время работы: с 11:00 до 19:00
Вход: свободный, 0+
Все дополнительные подробности о событии можно найти на официальном сайте фестиваля.
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ОбществоМосквабездомные животныекошкиСобакидомашние питомцы
 
 
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