https://ria.ru/20250421/primore-2012443666.html
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника - РИА Новости, 21.04.2025
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника
Грузовик в приморском Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает полиция Приморья. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:25:00+03:00
2025-04-21T08:25:00+03:00
2025-04-21T10:49:00+03:00
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Грузовик в приморском Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает полиция Приморья. "В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о наезде грузового автомобиля Sitrak на несовершеннолетнего в районе дома №3 на улице Садовой. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2014 года рождения погиб. На месте автоаварии работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и условия, приведшие к гибели несовершеннолетнего. На опубликованном краевой полицией видеозаписи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на пешеходном переходе из-за небольшого затора. В этот момент подросток подъезжает к переходу на велосипеде, слезает с него, и начинает обходить перегородившую "зебру" кабину грузовика. В этот же момент грузовик начинает движение и сбивает ребенка.
https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html
уссурийск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Грузовик в приморском Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает полиция Приморья.
«
"В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о наезде грузового автомобиля Sitrak на несовершеннолетнего в районе дома №3 на улице Садовой. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2014 года рождения погиб. На месте автоаварии работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и условия, приведшие к гибели несовершеннолетнего.
На опубликованном краевой полицией видеозаписи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на пешеходном переходе из-за небольшого затора. В этот момент подросток подъезжает к переходу на велосипеде, слезает с него, и начинает обходить перегородившую "зебру" кабину грузовика. В этот же момент грузовик начинает движение и сбивает ребенка.