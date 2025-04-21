https://ria.ru/20250421/primore-2012443666.html

В Приморье грузовик насмерть задавил школьника

В Приморье грузовик насмерть задавил школьника - РИА Новости, 21.04.2025

В Приморье грузовик насмерть задавил школьника

Грузовик в приморском Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает полиция Приморья. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:25:00+03:00

2025-04-21T08:25:00+03:00

2025-04-21T10:49:00+03:00

происшествия

уссурийск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Грузовик в приморском Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает полиция Приморья. "В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о наезде грузового автомобиля Sitrak на несовершеннолетнего в районе дома №3 на улице Садовой. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2014 года рождения погиб. На месте автоаварии работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и условия, приведшие к гибели несовершеннолетнего. На опубликованном краевой полицией видеозаписи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на пешеходном переходе из-за небольшого затора. В этот момент подросток подъезжает к переходу на велосипеде, слезает с него, и начинает обходить перегородившую "зебру" кабину грузовика. В этот же момент грузовик начинает движение и сбивает ребенка.

https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html

уссурийск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)