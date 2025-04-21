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В Приморье грузовик насмерть задавил школьника - РИА Новости, 21.04.2025
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08:25 21.04.2025 (обновлено: 10:49 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/primore-2012443666.html
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника - РИА Новости, 21.04.2025
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника
Грузовик в приморском Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает полиция Приморья. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:25:00+03:00
2025-04-21T10:49:00+03:00
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Грузовик в приморском Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает полиция Приморья. &quot;В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о наезде грузового автомобиля Sitrak на несовершеннолетнего в районе дома №3 на улице Садовой. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2014 года рождения погиб. На месте автоаварии работают сотрудники полиции&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и условия, приведшие к гибели несовершеннолетнего. На опубликованном краевой полицией видеозаписи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на пешеходном переходе из-за небольшого затора. В этот момент подросток подъезжает к переходу на велосипеде, слезает с него, и начинает обходить перегородившую "зебру" кабину грузовика. В этот же момент грузовик начинает движение и сбивает ребенка.
https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html
уссурийск
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происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье грузовик насмерть задавил школьника

В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе

© Полиция Приморья/TelegramГрузовик в Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу
Грузовик в Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Полиция Приморья/Telegram
Грузовик в Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Грузовик в приморском Уссурийске насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает полиция Приморья.
«

"В дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о наезде грузового автомобиля Sitrak на несовершеннолетнего в районе дома №3 на улице Садовой. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2014 года рождения погиб. На месте автоаварии работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и условия, приведшие к гибели несовершеннолетнего.
На опубликованном краевой полицией видеозаписи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на пешеходном переходе из-за небольшого затора. В этот момент подросток подъезжает к переходу на велосипеде, слезает с него, и начинает обходить перегородившую "зебру" кабину грузовика. В этот же момент грузовик начинает движение и сбивает ребенка.
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ПроисшествияУссурийскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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