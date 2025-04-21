https://ria.ru/20250421/priangarja-2012626017.html

Ученый объяснил полет объекта в пасхальную ночь над Приангарьем

Ученый объяснил полет объекта в пасхальную ночь над Приангарьем - РИА Новости, 21.04.2025

Ученый объяснил полет объекта в пасхальную ночь над Приангарьем

В пасхальную ночь жители Приангарья наблюдали в небе летящий объект, который является баллистической ракетой, сообщил РИА Новости профессор Иркутского... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T23:13:00+03:00

2025-04-21T23:13:00+03:00

2025-04-21T23:13:00+03:00

космос - риа наука

сша

тулун

сергей язев

spacex

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ИРКУТСК, 21 апр - РИА Новости. В пасхальную ночь жители Приангарья наблюдали в небе летящий объект, который является баллистической ракетой, сообщил РИА Новости профессор Иркутского госуниверситета, доктор физико-математических наук Сергей Язев. Жители ряда населенных пунктов Иркутской области, в частности, Тулунского и Усть-Илимского районов, наблюдали на Пасху в небе неопознанный летающий объект. Его видео очевидцы разместили в социальных сетях. По словам иркутского астронома Сергея Язева, "неопознанный объект" является баллистической ракетой с работающим двигателем. "Это и наблюдали люди на земле. Ничего необычного и сверхъестественного в этом нет. Я видел такие пуски неоднократно и у меня хранятся описания от многих наблюдателей идентичного явления", - сказал Язев РИА Новости. На своей странице ВКонтакте ученый сообщил, что "в сети появилось мнение некоего иркутского комментатора, который связывает необычное явление с полётом ракеты "Фэлкон-9" производства компании SpaceX. "Хочу заметить, что такая интерпретация исключена по целому ряду очевидных причин. Одна из них - от космодрома в США до Тулуна любой ракете лететь не менее получаса (в зависимости от выбора траектории), а топливо второй ступени "Фэлкона" прогорает примерно за десять минут после пуска, и уже поэтому над Сибирью она двигатель запускать не может. Все выведения на орбиты в США выполняются над океаном Западного полушария. Да и время наблюдения не подтверждает это странное утверждение", - написал Язев.

https://ria.ru/20241203/asteroid-1987187271.html

сша

тулун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, сша, тулун, сергей язев, spacex