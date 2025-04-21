Ученый объяснил полет объекта в пасхальную ночь над Приангарьем
Астроном Язев: жители Приангарья наблюдали в небе летящую баллистическую ракету
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПамятник основателю Иркутска Якову Похабову на Нижней набережной реки Ангары в городе Иркутск
Памятник основателю Иркутска Якову Похабову на Нижней набережной реки Ангары в городе Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 апр - РИА Новости. В пасхальную ночь жители Приангарья наблюдали в небе летящий объект, который является баллистической ракетой, сообщил РИА Новости профессор Иркутского госуниверситета, доктор физико-математических наук Сергей Язев.
Жители ряда населенных пунктов Иркутской области, в частности, Тулунского и Усть-Илимского районов, наблюдали на Пасху в небе неопознанный летающий объект. Его видео очевидцы разместили в социальных сетях. По словам иркутского астронома Сергея Язева, "неопознанный объект" является баллистической ракетой с работающим двигателем.
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"Это и наблюдали люди на земле. Ничего необычного и сверхъестественного в этом нет. Я видел такие пуски неоднократно и у меня хранятся описания от многих наблюдателей идентичного явления", - сказал Язев РИА Новости.
На своей странице ВКонтакте ученый сообщил, что "в сети появилось мнение некоего иркутского комментатора, который связывает необычное явление с полётом ракеты "Фэлкон-9" производства компании SpaceX.
"Хочу заметить, что такая интерпретация исключена по целому ряду очевидных причин. Одна из них - от космодрома в США до Тулуна любой ракете лететь не менее получаса (в зависимости от выбора траектории), а топливо второй ступени "Фэлкона" прогорает примерно за десять минут после пуска, и уже поэтому над Сибирью она двигатель запускать не может. Все выведения на орбиты в США выполняются над океаном Западного полушария. Да и время наблюдения не подтверждает это странное утверждение", - написал Язев.
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