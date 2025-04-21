https://ria.ru/20250421/priangare-2012439263.html

В Приангарье дед с внуком пропали, уехав кататься на скутере

В Приангарье дед с внуком пропали, уехав кататься на скутере - РИА Новости, 21.04.2025

В Приангарье дед с внуком пропали, уехав кататься на скутере

В Приангарье поисково-спасательная группа разыскивает деда с внуком, которые вечером в воскресенье уехали кататься на скутере и пропали, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:15:00+03:00

2025-04-21T07:15:00+03:00

2025-04-21T07:15:00+03:00

происшествия

иркутская область

иркутский район

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ИРКУТСК, 21 апр - РИА Новости. В Приангарье поисково-спасательная группа разыскивает деда с внуком, которые вечером в воскресенье уехали кататься на скутере и пропали, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Полицейские и волонтеры разыскивают дедушку и внука, пропавших вблизи поселка Большое Голоустное. "В Иркутском районе пропали 46-летний Андрей Груздных и его шестилетний внук... Мужчина с ребенком уехали на мотоскутере темно-синего цвета и перестали выходить на связь. В настоящее время в районе поселка и близлежащих окрестностях сформирована поисково-спасательная группа. Пропавших ищут более 40 человек", - говорится в сообщении. Как уточняется, вечером в воскресенье Грузных сообщил родственникам, что находится с мальчиком на берегу реки Голоустная и собирается продолжить катание.

https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010964774.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, иркутский район