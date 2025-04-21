https://ria.ru/20250421/predprinimateli-2012518573.html
Предприниматели Кузбасса получили свыше 50 тыс услуг в центре "Мой бизнес"
Предприниматели Кузбасса получили свыше 50 тыс услуг в центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 21.04.2025
Предприниматели Кузбасса получили свыше 50 тыс услуг в центре "Мой бизнес"
Кузбасский центр "Мой бизнес" оказал предпринимателям региона за пять лет более 50 тысяч консультаций и услуг, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:18:00+03:00
2025-04-21T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кузбасский центр "Мой бизнес" оказал предпринимателям региона за пять лет более 50 тысяч консультаций и услуг, сообщает пресс-служба правительства региона. Также за шесть лет работы Центр поддержки экспорта Кузбасса оказал более 4 тысяч услуг, а меры поддержки получили более 1220 субъектов МСП. Так, за время существования центра "Мой бизнес" его услугами воспользовались почти 26 тысяч жителей региона. Предприниматели получили возможность принять участие в обучающих мероприятиях, международных выставках и ярмарках, а также получать помощь в продвижении и модернизации бизнеса. В центре можно узнать о действующих мерах господдержки бизнеса в регионе, разместить товары на региональных витринах "Сделано в Кузбассе" на популярных маркетплейсах и многое другое. Кроме того, за последние шесть лет Центром поддержки экспорта Кузбасса воспользовались более 1200 компаний. Центр способствует экспорту кузбасской продукции, отправляя товары в 43 страны, включая Казахстан, Киргизию, Турцию, Китай и Белоруссию. При его поддержке на международные рынки была также выведена продукция промышленной, аграрной, лесной, химической отраслей.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кемеровская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кемеровская область
Предприниматели Кузбасса получили свыше 50 тыс услуг в центре "Мой бизнес"
Кемеровские бизнесмены получили свыше 50 тысяч услуг в центре "Мой бизнес"
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кузбасский центр "Мой бизнес" оказал предпринимателям региона за пять лет более 50 тысяч консультаций и услуг, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также за шесть лет работы Центр поддержки экспорта Кузбасса оказал более 4 тысяч услуг, а меры поддержки получили более 1220 субъектов МСП.
Так, за время существования центра "Мой бизнес" его услугами воспользовались почти 26 тысяч жителей региона. Предприниматели получили возможность принять участие в обучающих мероприятиях, международных выставках и ярмарках, а также получать помощь в продвижении и модернизации бизнеса. В центре можно узнать о действующих мерах господдержки бизнеса в регионе, разместить товары на региональных витринах "Сделано в Кузбассе" на популярных маркетплейсах и многое другое.
Кроме того, за последние шесть лет Центром поддержки экспорта Кузбасса воспользовались более 1200 компаний. Центр способствует экспорту кузбасской продукции, отправляя товары в 43 страны, включая Казахстан, Киргизию, Турцию, Китай и Белоруссию. При его поддержке на международные рынки была также выведена продукция промышленной, аграрной, лесной, химической отраслей.