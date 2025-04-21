https://ria.ru/20250421/postradavshiy-2012620478.html

На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель

На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.04.2025

На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при ударе дрона на трассе Томаровка - Красная Яруга в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:14:00+03:00

2025-04-21T22:14:00+03:00

2025-04-21T22:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при ударе дрона на трассе Томаровка - Красная Яруга в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли очередные удары по нашему региону. Пострадал мирный житель. На трассе Томаровка - Красная Яруга от удара FPV-дрона ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказана, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.Кроме того, в селе Никольское Белгородского района в результате атаки FPV-дрона у легкового автомобиля посечены двери."В Валуйском округе в хуторе Леоновка дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю - у транспортного средства повреждены остекление и кузов. Ещё один дрон атаковал село Казинка - повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются сёла Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково", - уточнил губернатор.Он добавил, что аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения. Также в селе Кукуевка с беспилотника сброшены взрывные устройства, в результате повреждены два частных дома, гараж и находящийся в нём легковой автомобиль."В селе Двулучное вследствие удара дрона повреждена кровля частного домовладения. Хутор Барилов Ракитянского района также подвергся атаке вражеского дрона. В результате его детонации повреждена кровля частного домовладения. Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html

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Наталья Макарова

белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ракитянский район, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия