На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель
При ударе дрона на белгородской трассе Томаровка-Красная Яруга ранен мужчина
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при ударе дрона на трассе Томаровка - Красная Яруга в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ нанесли очередные удары по нашему региону. Пострадал мирный житель. На трассе Томаровка - Красная Яруга от удара FPV-дрона ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказана, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.
Кроме того, в селе Никольское Белгородского района в результате атаки FPV-дрона у легкового автомобиля посечены двери.
«
"В Валуйском округе в хуторе Леоновка дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю - у транспортного средства повреждены остекление и кузов. Ещё один дрон атаковал село Казинка - повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются сёла Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково", - уточнил губернатор.
Он добавил, что аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения. Также в селе Кукуевка с беспилотника сброшены взрывные устройства, в результате повреждены два частных дома, гараж и находящийся в нём легковой автомобиль.
"В селе Двулучное вследствие удара дрона повреждена кровля частного домовладения. Хутор Барилов Ракитянского района также подвергся атаке вражеского дрона. В результате его детонации повреждена кровля частного домовладения. Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.