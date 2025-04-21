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На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.04.2025
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22:14 21.04.2025 (обновлено: 22:24 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/postradavshiy-2012620478.html
На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель
На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.04.2025
На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при ударе дрона на трассе Томаровка - Красная Яруга в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:14:00+03:00
2025-04-21T22:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
ракитянский район
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при ударе дрона на трассе Томаровка - Красная Яруга в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ нанесли очередные удары по нашему региону. Пострадал мирный житель. На трассе Томаровка - Красная Яруга от удара FPV-дрона ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказана, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.Кроме того, в селе Никольское Белгородского района в результате атаки FPV-дрона у легкового автомобиля посечены двери."В Валуйском округе в хуторе Леоновка дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю - у транспортного средства повреждены остекление и кузов. Ещё один дрон атаковал село Казинка - повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются сёла Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково", - уточнил губернатор.Он добавил, что аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения. Также в селе Кукуевка с беспилотника сброшены взрывные устройства, в результате повреждены два частных дома, гараж и находящийся в нём легковой автомобиль."В селе Двулучное вследствие удара дрона повреждена кровля частного домовладения. Хутор Барилов Ракитянского района также подвергся атаке вражеского дрона. В результате его детонации повреждена кровля частного домовладения. Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html
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белгородская область, украина, вооруженные силы украины, ракитянский район, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
На трассе в Белгородской области при ударе дрона пострадал мирный житель

При ударе дрона на белгородской трассе Томаровка-Красная Яруга ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при ударе дрона на трассе Томаровка - Красная Яруга в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ нанесли очередные удары по нашему региону. Пострадал мирный житель. На трассе Томаровка - Красная Яруга от удара FPV-дрона ранен мужчина. Попутным транспортом пострадавший доставлен в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказана, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.
Кроме того, в селе Никольское Белгородского района в результате атаки FPV-дрона у легкового автомобиля посечены двери.
«
"В Валуйском округе в хуторе Леоновка дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю - у транспортного средства повреждены остекление и кузов. Ещё один дрон атаковал село Казинка - повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются сёла Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково", - уточнил губернатор.
Он добавил, что аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения. Также в селе Кукуевка с беспилотника сброшены взрывные устройства, в результате повреждены два частных дома, гараж и находящийся в нём легковой автомобиль.
"В селе Двулучное вследствие удара дрона повреждена кровля частного домовладения. Хутор Барилов Ракитянского района также подвергся атаке вражеского дрона. В результате его детонации повреждена кровля частного домовладения. Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРакитянский районВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествия
 
 
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