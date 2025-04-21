https://ria.ru/20250421/poshliny-2012563930.html

Эксперт предложил альтернативу американским пошлинам на импорт

Эксперт предложил альтернативу американским пошлинам на импорт - РИА Новости, 21.04.2025

Эксперт предложил альтернативу американским пошлинам на импорт

Глобальная торговая система была "сломана" задолго до введения новых импортных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, однако вместо односторонних РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:11:00+03:00

2025-04-21T17:11:00+03:00

2025-04-21T17:11:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глобальная торговая система была "сломана" задолго до введения новых импортных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, однако вместо односторонних мер возможна "более эффективная альтернатива" — создание нового международного соглашения, аналогичного идее известного в истории британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, написал американский экономист Майкл Петтис в колонке для издания Foreign Affairs. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего, в частности, против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. По мнению Петтиса, мировая торговая система была "сломана" задолго до апрельских пошлин, объявленных Трампом, и требовала пересмотра. "Двусторонние пошлины не решают проблему. Чтобы быть эффективной, торговая политика США должна либо устранить дефицит сбережений в других странах, либо прекратить его компенсировать", — отметил он. Петтис призвал к созданию нового торгового союза, участники которого будут обязаны поддерживать баланс между экспортом и импортом и не использовать профицит торгового баланса как механизм давления. Он предложил опираться на идеи, которые еще в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции выдвинул Кейнс, и подчеркнул, что такая система обеспечила бы рост заработных плат и устойчивое развитие.

https://ria.ru/20250411/ekonomika-2010615909.html

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экономика, цены на нефть, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт