Эксперт предложил альтернативу американским пошлинам на импорт
Кейнс: создание международного соглашения будет более эффективным, чем пошлины
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глобальная торговая система была "сломана" задолго до введения новых импортных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, однако вместо односторонних мер возможна "более эффективная альтернатива" — создание нового международного соглашения, аналогичного идее известного в истории британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, написал американский экономист Майкл Петтис в колонке для издания Foreign Affairs.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего, в частности, против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Некоторые эксперты считают, что такой уровень пошлин означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.
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По мнению Петтиса, мировая торговая система была "сломана" задолго до апрельских пошлин, объявленных Трампом, и требовала пересмотра.
"Двусторонние пошлины не решают проблему. Чтобы быть эффективной, торговая политика США должна либо устранить дефицит сбережений в других странах, либо прекратить его компенсировать", — отметил он.
Петтис призвал к созданию нового торгового союза, участники которого будут обязаны поддерживать баланс между экспортом и импортом и не использовать профицит торгового баланса как механизм давления.
Он предложил опираться на идеи, которые еще в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции выдвинул Кейнс, и подчеркнул, что такая система обеспечила бы рост заработных плат и устойчивое развитие.