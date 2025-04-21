https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

Папа-революционер. Чем запомнится Франциск — самый необычный понтифик

Папа-революционер. Чем запомнится Франциск — самый необычный понтифик - РИА Новости, 21.04.2025

Папа-революционер. Чем запомнится Франциск — самый необычный понтифик

Папа римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) скончался на 89-м году жизни. Его похороны, скорее всего, состоятся на этой неделе. Об ушедшем главе... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:12:00+03:00

2025-04-21T13:12:00+03:00

2025-04-21T14:14:00+03:00

религия

буэнос-айрес (город)

ватикан

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

нато

религия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Папа римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) скончался на 89-м году жизни. Его похороны, скорее всего, состоятся на этой неделе. Об ушедшем главе крупнейшей в мире христианской церкви — в материале РИА Новости."С верностью, мужеством и любовью"В восьмом часу утра по местному времени врачи проверили пульс и констатировали смерть потифика. Кардинал-камердинер Кевин Фаррелл стянул с пальца покойного перстень — "кольцо рыбака" с индивидуальной печатью. И разломал его, как велит многовековая традиция. С этого момента папа уже официально признается умершим."Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример как истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога", — говорится в официальном заявлении кардинала Фаррелла, который стал местоблюстителем папского престола.Последние месяцы понтифик тяжело болел: 14 февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" с двусторонней пневмонией. Позднее служба печати Святого престола сообщила, что состояние папы улучшилось, но лечение затрудняла полимикробная инфекция, "возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита".Двадцать второго февраля Франциск перенес респираторный приступ, что потребовало срочного переливания крови. Кроме того, анализы выявили почечную недостаточность.СМИ писали, что Римская курия готовится к любым сценариям развития событий, а швейцарская гвардия репетирует похороны понтифика. Кардинал Джанфранко Равази допускал вариант отречения Франциска от престола по состоянию здоровья.Понтифика выписали из больницы 23 марта. На публике он появился в последний раз за день до смерти — на площади Святого Петра поздравил верующих с Пасхой. Говорить не мог, традиционное послание Urbi et orbi зачитывал его помощник.Известно также, что в страстную субботу понтифик принял вице-президента США Джей Ди Вэнса.Из Нового СветаФранциск был первым за 1200 лет папой не из Европы. Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936-го в Буэнос-Айресе в семье иммигрантов из Италии. Окончив колледж по специальности "химик-технолог", поступил в семинарию Вилла Девото в Буэнос-Айресе. В 22 года вступил в иезуитский монашеский орден.В 1963-м получил степень лиценциата философии в Сан-Хосе в Сан-Мигеле, в 1970-м — доктора теологии. В 1964-1966-м преподавал литературу и психологию.В 1969-м был рукоположен в сан священника, в 1973-м — избран иезуитским провинциалом Аргентины. Тогда же стал профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в Буэнос-Айресе.В 1992-м папа римский Иоанн Павел II рукоположил Бергольо в епископы, а через шесть лет назначил архиепископом Буэнос-Айреса. На высоком церковном посту Бергольо остался верен данному им обету бедности: жил в скромной квартире, пользовался общественным транспортом. Это очень нетипично для иерарха такого уровня.В 2001-м Иоанн Павел II присвоил ему звание кардинала. С 2005-го по 2011-й иерарх возглавлял Конференцию епископов Аргентины.Папа бедняковНеобычными были и обстоятельства избрания Франциска. В феврале 2013-го папа римский Бенедикт XVI неожиданно подал в отставку — обычно понтифики так не уходят. На конклаве Бергольо поначалу даже не был среди фаворитов. Но 13 марта избрали именно его.Согласно обычаю, новый понтифик меняет имя. Как правило, следуют традиции, повторяясь за предшественниками (поэтому Бенедикт Шестнадцатый). Но аргентинец назвал себя в честь святого Франциска Ассизского, покровителя бедняков.И сразу же отказался от представительского "папамобиля", символов папской власти из золота (крест, инсигнии и так далее), а также попросил заменить трон простым креслом. Апартаментам в Апостольском дворце предпочел гостевую резиденцию — Domus Santa Martha (Дом святой Марты), обедал в общей столовой.Одно из первых его решений было по-настоящему революционным: он распорядился расследовать деятельность Института религиозных дел, знаменитого Банка Ватикана, у которого сложилась репутация главной кубышки для мафиози и нечистых на руку политиков.Наведение мостовФранциск совершил более четырех десятков заграничных поездок. Прежде всего посетил США, в 2015-м. Тогда папа римский впервые выступил перед американским конгрессом.Двенадцатого февраля 2016-го в аэропорту Гаваны Франциск встретился с патриархом Кириллом. До этого главы Русской православной и Католической церквей лично не общались. "Мы говорили об очевидных проблемах, которые вызывают озабоченность нас обоих. Говорили со всей откровенностью. Я чувствовал себя рядом с братом, и он сказал мне то же самое", — поделился своими впечатлениями понтифик.Кроме того, он трижды виделся с Владимиром Путиным в Ватикане: в ноябре 2013-го, июне 2015-го и июле 2019-го. Не раз говорил, что хочет посетить Россию.Тихий реформаторВ августе 2018-го Франциск пересмотрел катехизис Католической церкви, полностью исключив оттуда любые оправдания смертной казни.Одно из центральных событий понтификата Франциска — подготовка к Синоду епископов в 2023-м для обсуждения актуальных церковных вопросов. Речь шла, по сути, о революционных для католиков изменениях: благословении однополых пар, женском священстве, отмене целибата.Разворот на РоссиюФранциск неоднократно выступал за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. На второй день СВО он, вопреки протоколу, лично прибыл в российское посольство в Ватикане. Как пояснила служба печати Святого престола, папа "хотел выразить свою озабоченность происходящим в Донбассе".Понтифик сохранял взвешенную позицию и не делал поспешных выводов об ответственности той или иной стороны. Однако некоторые его высказывания все же вызывали дискуссии в СМИ.Так, в мае 2022-го западных журналистов возмутила фраза Франциска о том, что "гнев Кремля" спровоцирован "лаем НАТО у границ России". И признался: он затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине. Призвал к прекращению гонки вооружений.В марте 2024-го вновь шокировал Запад, сказав: в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на уступки. "Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Надо вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником", — пояснил понтифик.Предлагал в качестве такой площадки Ватикан. В 2023-м назначил спецпосланника — кардинала Маттео Дзуппи. Он приезжал в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Результат — договоренность России и Украины о создании механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами."Вот вам мое отречение"Несмотря на преклонный возраст, Франциск редко обращался за медицинской помощью.Весной 2018-го перенес операцию по удалению катаракты, о чем предварительно сообщил в ходе публичной церемонии. В июле 2021-го был госпитализирован в клинику "Джемелли" по поводу дивертикулярной болезни. В трехчасовой операции ему провели резекцию левой части толстого кишечника.О том, что состояние здоровья способно стать причиной отставки, понтифик публично упомянул лишь однажды — в июле 2022-го, когда у него диагностировали артроз коленного сустава. "В моем возрасте и с этим ограничением я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить церкви или подумать о возможности отойти в сторону", — уточнил Франциск.Документ об отречении написал заблаговременно — сразу же по восшествии на престол. "Если я стану немощным по медицинским причинам или по каким-либо другим, то вот мое отречение", — пояснил он. Однако в беседах с журналистами опровергал слухи об уходе, кроме одной оговорки в 2022-м.Сейчас в Ватикане готовятся к конклаву, который должен состояться в течение ближайших четырех недель. В Сикстинской капелле соберутся кардиналы со всего света. СМИ называли нескольких фаворитов — в том числе священнослужителей из Конго и Филиппин. Но очевидного преемника нет, это признают все. Что неудивительно — столь яркого понтифика, коим был Франциск, трудно будет затмить.Похороны папы римского традиционно проходят между шестым и девятым днем с его кончины. Гроб тройной: внутренний — кипарисовый, средний — свинцовый, внешний — ореховый или дубовый. Конклав, согласно Апостольской конституции, может состояться не ранее чем через 15 дней с момента смерти понтифика.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857554262.html

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Никита Бизин

буэнос-айрес (город), ватикан, украина, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), нато, религия