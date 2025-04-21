Рейтинг@Mail.ru
На Западе шокированы угрозами США в адрес Украины - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 21.04.2025 (обновлено: 13:28 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/pomosch-2012439382.html
На Западе шокированы угрозами США в адрес Украины
На Западе шокированы угрозами США в адрес Украины - РИА Новости, 21.04.2025
На Западе шокированы угрозами США в адрес Украины
Если США перестанут оказывать военную помощь Украине, на что намекнули в Вашингтоне, то Киев не сможет держаться против России своими силами, заявил британский... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:16:00+03:00
2025-04-21T13:28:00+03:00
в мире
сша
украина
александр меркурис
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если США перестанут оказывать военную помощь Украине, на что намекнули в Вашингтоне, то Киев не сможет держаться против России своими силами, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.&quot;Они (украинское командование. — Прим. ред.) уже признали, что им отчаянно не хватает ракет для систем ПВО, а Трамп уже отказался поставить Украине больше ракет для систем Patriot&quot;, — сказал он, комментируя заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из процесса урегулирования украинского конфликта.При этом, продолжил эксперт, такая ситуация будет неизбежно менять расстановку сил в пользу России. Особенно скажется отсутствие поставок артиллерии и другой экипировки на постоянной основе."Я не думаю, что у них получится продержаться хоть сколько-нибудь долго", — резюмировал Меркурис.В субботу госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".В свою очередь, сам глава Белого дома пригрозил выйти из переговорного процесса, если одна из сторон будет его саботировать.
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012423613.html
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html
https://ria.ru/20250421/pushkov-2012435939.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, александр меркурис, марко рубио
В мире, США, Украина, Александр Меркурис, Марко Рубио
На Западе шокированы угрозами США в адрес Украины

Меркурис: Украина не сможет долго держаться без американской помощи

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента президенту Джорджу Вашингтону
Флаги США около монумента президенту Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента президенту Джорджу Вашингтону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если США перестанут оказывать военную помощь Украине, на что намекнули в Вашингтоне, то Киев не сможет держаться против России своими силами, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«

"Они (украинское командование. — Прим. ред.) уже признали, что им отчаянно не хватает ракет для систем ПВО, а Трамп уже отказался поставить Украине больше ракет для систем Patriot", — сказал он, комментируя заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из процесса урегулирования украинского конфликта.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Уже некуда деваться". На Украине рассказали, что случилось с Зеленским
20 апреля, 22:59
При этом, продолжил эксперт, такая ситуация будет неизбежно менять расстановку сил в пользу России. Особенно скажется отсутствие поставок артиллерии и другой экипировки на постоянной основе.
"Я не думаю, что у них получится продержаться хоть сколько-нибудь долго", — резюмировал Меркурис.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Было жестко": Келлог сделал дерзкое заявление об Украине
Вчера, 02:57
В субботу госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
В свою очередь, сам глава Белого дома пригрозил выйти из переговорного процесса, если одна из сторон будет его саботировать.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине
Вчера, 05:03
 
В миреСШАУкраинаАлександр МеркурисМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала