https://ria.ru/20250421/pomosch-2012439382.html

На Западе шокированы угрозами США в адрес Украины

На Западе шокированы угрозами США в адрес Украины - РИА Новости, 21.04.2025

На Западе шокированы угрозами США в адрес Украины

Если США перестанут оказывать военную помощь Украине, на что намекнули в Вашингтоне, то Киев не сможет держаться против России своими силами, заявил британский... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:16:00+03:00

2025-04-21T07:16:00+03:00

2025-04-21T13:28:00+03:00

в мире

сша

украина

александр меркурис

марко рубио

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если США перестанут оказывать военную помощь Украине, на что намекнули в Вашингтоне, то Киев не сможет держаться против России своими силами, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Они (украинское командование. — Прим. ред.) уже признали, что им отчаянно не хватает ракет для систем ПВО, а Трамп уже отказался поставить Украине больше ракет для систем Patriot", — сказал он, комментируя заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из процесса урегулирования украинского конфликта.При этом, продолжил эксперт, такая ситуация будет неизбежно менять расстановку сил в пользу России. Особенно скажется отсутствие поставок артиллерии и другой экипировки на постоянной основе."Я не думаю, что у них получится продержаться хоть сколько-нибудь долго", — резюмировал Меркурис.В субботу госсекретарь США Рубио заявил, что Америка долго помогала Украине, но теперь ей необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".В свою очередь, сам глава Белого дома пригрозил выйти из переговорного процесса, если одна из сторон будет его саботировать.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012423613.html

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html

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в мире, сша, украина, александр меркурис, марко рубио