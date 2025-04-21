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В парке "Патриот" высадят геоглиф к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:36 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/pobeda-2012572918.html
В парке "Патриот" высадят геоглиф к 80-летию Победы
В парке "Патриот" высадят геоглиф к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025
В парке "Патриот" высадят геоглиф к 80-летию Победы
Высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 3 мая в подмосковном парке "Патриот", принять участие смогут... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:36:00+03:00
2025-04-21T17:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
всероссийское общество охраны природы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 3 мая в подмосковном парке "Патриот", принять участие смогут все желающие, сообщили во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП). "Третьего мая в подмосковном парке "Патриот" состоится торжественная высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе организации. Согласно сообщению, в парке кустарником будут высажены слова "80 лет Победы" и пятиконечная звезда – символ Победы. Геоглиф создадут из саженцев дерена и пузыреплодника. Все саженцы именные, их высадят в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. В мероприятии примут участие активисты ВООП, партнеры Всероссийского общества охраны природы, сотрудники силовых ведомств, подмосковные волонтеры и члены "Движения Первых".
https://ria.ru/20250421/filarmonija-2012568049.html
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общество, всероссийское общество охраны природы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Всероссийское общество охраны природы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В парке "Патриот" высадят геоглиф к 80-летию Победы

В подмосковном парке "Патриот" высадят геоглиф, посвященный 80-летию Победы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТерритория парка "Патриот"
Территория парка Патриот - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Территория парка "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 3 мая в подмосковном парке "Патриот", принять участие смогут все желающие, сообщили во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП).
«
"Третьего мая в подмосковном парке "Патриот" состоится торжественная высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе организации.
Согласно сообщению, в парке кустарником будут высажены слова "80 лет Победы" и пятиконечная звезда – символ Победы. Геоглиф создадут из саженцев дерена и пузыреплодника.
Все саженцы именные, их высадят в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
В мероприятии примут участие активисты ВООП, партнеры Всероссийского общества охраны природы, сотрудники силовых ведомств, подмосковные волонтеры и члены "Движения Первых".
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