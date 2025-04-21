https://ria.ru/20250421/pobeda-2012572918.html

В парке "Патриот" высадят геоглиф к 80-летию Победы

В парке "Патриот" высадят геоглиф к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025

В парке "Патриот" высадят геоглиф к 80-летию Победы

Высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 3 мая в подмосковном парке "Патриот", принять участие смогут... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:36:00+03:00

2025-04-21T17:36:00+03:00

2025-04-21T17:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

всероссийское общество охраны природы

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 3 мая в подмосковном парке "Патриот", принять участие смогут все желающие, сообщили во Всероссийском обществе охраны природы (ВООП). "Третьего мая в подмосковном парке "Патриот" состоится торжественная высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе организации. Согласно сообщению, в парке кустарником будут высажены слова "80 лет Победы" и пятиконечная звезда – символ Победы. Геоглиф создадут из саженцев дерена и пузыреплодника. Все саженцы именные, их высадят в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. В мероприятии примут участие активисты ВООП, партнеры Всероссийского общества охраны природы, сотрудники силовых ведомств, подмосковные волонтеры и члены "Движения Первых".

https://ria.ru/20250421/filarmonija-2012568049.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, всероссийское общество охраны природы, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне