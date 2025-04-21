https://ria.ru/20250421/pobeda-2012526422.html

В Новой Третьяковке откроется выставка к 80-летию Победы

В Новой Третьяковке откроется выставка к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025

В Новой Третьяковке откроется выставка к 80-летию Победы

Выставка "1418 дней. К 80-летию Победы", на которой представлено более 250 произведений 119 авторов, откроется в Новой Третьяковке 22 апреля и будет работать по РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:54:00+03:00

2025-04-21T14:54:00+03:00

2025-04-21T14:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

ленинград

вера мухина

третьяковская галерея

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выставка "1418 дней. К 80-летию Победы", на которой представлено более 250 произведений 119 авторов, откроется в Новой Третьяковке 22 апреля и будет работать по 9 ноября, передает корреспондент РИА Новости. "Мы рады представить вам сегодня наш проект "1418 дней. К 80-летию Победы". На нашей выставке представлено более 250 произведений 119 авторов, 30 из которых прошли войну с оружием в руках. Еще половина - это были фронтовые художники, которые выезжали на поле боя, в партизанские отряды и порой рисковали не меньше, чем бойцы, которые шли с оружием в руках", - сообщила куратор выставки Ирина Седова. Она отметила, что в выставке участвуют как произведения, созданные во время войны, так и те, что появились после нее, присутствует раздел с произведениями детей и внуков тех, кто воевал. "Выставка строится по принципу такой киноэпопеи. Это такие эмоциональные всплески, где мы рассказываем о начале войны, проводах на фронт, первых потерях, эвакуации, военной Москве, блокадном Ленинграде, основных сражения Великой Отечественной, концлагерях, советской разведке", - подчеркнула Седова. Выставочный проект начинается со знаменитого плаката "Родина-мать зовет" Ираклия Тоидзе. "Этот плакат стал символом непобедимости, символом самоотверженности наших людей на полях боев", - рассказала куратор выставки. В экспозицию включены пять разделов: "Огненные версты войны", "Алтарь Победы", "Эхо прошедшей войны", "Лица Победы" и "Третьяковская галерея в годы Великой Отечественно войны". Заканчивается выставка статуей "Мир" Веры Мухиной. "Впервые в истории Третьяковской галереи мы так масштабно показываем жизнь музея в годы Великой Отечественной войны. Ведь спасение шедевров во время войны - это актуальная тема. Мы все служим своему искусству, живем ради искусства. И те люди, которые спасли наши шедевры, были героями, спасибо им. Наши залы в какой-то степени посвящены их памяти", - подчеркнула заведующая отделом рукописей Третьяковской галереи Елена Теркель. Как рассказал заведующий отделом научно-методической работы Третьяковки Павел Котляр, объем материала позволяет создать для такой выставки дополнительные измерения. Он отметил, что в рамках выставочного проекта предусмотрены круглый стол, кинопоказы и большой лекторий. "Словом, здесь есть о чем поговорить в самых разных жанрах", - заключил Котляр.

https://ria.ru/20250213/sojuzmultfilm-1999024095.html

https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html

https://ria.ru/20250418/moskva-2012179589.html

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москва, ленинград, вера мухина, третьяковская галерея