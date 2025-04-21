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В Новой Третьяковке откроется выставка к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:54 21.04.2025 (обновлено: 14:55 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/pobeda-2012526422.html
В Новой Третьяковке откроется выставка к 80-летию Победы
В Новой Третьяковке откроется выставка к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.04.2025
В Новой Третьяковке откроется выставка к 80-летию Победы
Выставка "1418 дней. К 80-летию Победы", на которой представлено более 250 произведений 119 авторов, откроется в Новой Третьяковке 22 апреля и будет работать по РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:54:00+03:00
2025-04-21T14:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
ленинград
вера мухина
третьяковская галерея
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выставка "1418 дней. К 80-летию Победы", на которой представлено более 250 произведений 119 авторов, откроется в Новой Третьяковке 22 апреля и будет работать по 9 ноября, передает корреспондент РИА Новости. "Мы рады представить вам сегодня наш проект "1418 дней. К 80-летию Победы". На нашей выставке представлено более 250 произведений 119 авторов, 30 из которых прошли войну с оружием в руках. Еще половина - это были фронтовые художники, которые выезжали на поле боя, в партизанские отряды и порой рисковали не меньше, чем бойцы, которые шли с оружием в руках", - сообщила куратор выставки Ирина Седова. Она отметила, что в выставке участвуют как произведения, созданные во время войны, так и те, что появились после нее, присутствует раздел с произведениями детей и внуков тех, кто воевал. "Выставка строится по принципу такой киноэпопеи. Это такие эмоциональные всплески, где мы рассказываем о начале войны, проводах на фронт, первых потерях, эвакуации, военной Москве, блокадном Ленинграде, основных сражения Великой Отечественной, концлагерях, советской разведке", - подчеркнула Седова. Выставочный проект начинается со знаменитого плаката "Родина-мать зовет" Ираклия Тоидзе. "Этот плакат стал символом непобедимости, символом самоотверженности наших людей на полях боев", - рассказала куратор выставки. В экспозицию включены пять разделов: "Огненные версты войны", "Алтарь Победы", "Эхо прошедшей войны", "Лица Победы" и "Третьяковская галерея в годы Великой Отечественно войны". Заканчивается выставка статуей "Мир" Веры Мухиной. "Впервые в истории Третьяковской галереи мы так масштабно показываем жизнь музея в годы Великой Отечественной войны. Ведь спасение шедевров во время войны - это актуальная тема. Мы все служим своему искусству, живем ради искусства. И те люди, которые спасли наши шедевры, были героями, спасибо им. Наши залы в какой-то степени посвящены их памяти", - подчеркнула заведующая отделом рукописей Третьяковской галереи Елена Теркель. Как рассказал заведующий отделом научно-методической работы Третьяковки Павел Котляр, объем материала позволяет создать для такой выставки дополнительные измерения. Он отметил, что в рамках выставочного проекта предусмотрены круглый стол, кинопоказы и большой лекторий. "Словом, здесь есть о чем поговорить в самых разных жанрах", - заключил Котляр.
https://ria.ru/20250213/sojuzmultfilm-1999024095.html
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москва, ленинград, вера мухина, третьяковская галерея
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Ленинград, Вера Мухина, Третьяковская галерея
В Новой Третьяковке откроется выставка к 80-летию Победы

Выставка "1418 дней. К 80-летию Победы" откроется в Новой Третьяковке 22 апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТретьяковская галерея на Крымском валу
Третьяковская галерея на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Третьяковская галерея на Крымском валу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выставка "1418 дней. К 80-летию Победы", на которой представлено более 250 произведений 119 авторов, откроется в Новой Третьяковке 22 апреля и будет работать по 9 ноября, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы рады представить вам сегодня наш проект "1418 дней. К 80-летию Победы". На нашей выставке представлено более 250 произведений 119 авторов, 30 из которых прошли войну с оружием в руках. Еще половина - это были фронтовые художники, которые выезжали на поле боя, в партизанские отряды и порой рисковали не меньше, чем бойцы, которые шли с оружием в руках", - сообщила куратор выставки Ирина Седова.
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Она отметила, что в выставке участвуют как произведения, созданные во время войны, так и те, что появились после нее, присутствует раздел с произведениями детей и внуков тех, кто воевал.
"Выставка строится по принципу такой киноэпопеи. Это такие эмоциональные всплески, где мы рассказываем о начале войны, проводах на фронт, первых потерях, эвакуации, военной Москве, блокадном Ленинграде, основных сражения Великой Отечественной, концлагерях, советской разведке", - подчеркнула Седова.
Выставочный проект начинается со знаменитого плаката "Родина-мать зовет" Ираклия Тоидзе.
"Этот плакат стал символом непобедимости, символом самоотверженности наших людей на полях боев", - рассказала куратор выставки.
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В экспозицию включены пять разделов: "Огненные версты войны", "Алтарь Победы", "Эхо прошедшей войны", "Лица Победы" и "Третьяковская галерея в годы Великой Отечественно войны". Заканчивается выставка статуей "Мир" Веры Мухиной.
"Впервые в истории Третьяковской галереи мы так масштабно показываем жизнь музея в годы Великой Отечественной войны. Ведь спасение шедевров во время войны - это актуальная тема. Мы все служим своему искусству, живем ради искусства. И те люди, которые спасли наши шедевры, были героями, спасибо им. Наши залы в какой-то степени посвящены их памяти", - подчеркнула заведующая отделом рукописей Третьяковской галереи Елена Теркель.
Как рассказал заведующий отделом научно-методической работы Третьяковки Павел Котляр, объем материала позволяет создать для такой выставки дополнительные измерения. Он отметил, что в рамках выставочного проекта предусмотрены круглый стол, кинопоказы и большой лекторий.
"Словом, здесь есть о чем поговорить в самых разных жанрах", - заключил Котляр.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваЛенинградВера МухинаТретьяковская галерея
 
 
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