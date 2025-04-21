https://ria.ru/20250421/pobeda-2012474082.html
"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля
"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2025
"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля
Мемориальный "Поезд Победы" отправится по Горьковской железной дороге из Нижнего Новгорода 23 апреля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:17:00+03:00
2025-04-21T11:17:00+03:00
2025-04-21T11:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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городское хозяйство москвы
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Мемориальный "Поезд Победы" отправится по Горьковской железной дороге из Нижнего Новгорода 23 апреля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ГЖД. "В состав ретропоезда войдут легендарный паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотоснимки", - говорится в сообщении. Всего на маршруте "Поезда Победы" 45 станций, на которых пройдут торжественные митинги, праздничные мероприятия и концерты. В Нижегородской области "Поезд Победы" сделает остановки в Дзержинске, Арзамасе, Лукоянове, Шатках, Сергаче, Шахунье и Семёнове. Отмечается, что на станциях пройдут праздничные концерты с музыкальными выступлениями артистов и духового оркестра, а также актеров, которые станцуют для всех гостей мероприятия "победный вальс".
https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html
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общество, городское хозяйство москвы, нижний новгород, нижегородская область, арзамас, горьковская железная дорога
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Нижний Новгород, Нижегородская область, Арзамас, Горьковская железная дорога
"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля
Мемориальный "Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля