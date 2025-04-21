https://ria.ru/20250421/pobeda-2012474082.html

"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля

"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2025

"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля

Мемориальный "Поезд Победы" отправится по Горьковской железной дороге из Нижнего Новгорода 23 апреля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:17:00+03:00

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2025-04-21T11:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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нижний новгород

нижегородская область

арзамас

горьковская железная дорога

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Мемориальный "Поезд Победы" отправится по Горьковской железной дороге из Нижнего Новгорода 23 апреля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ГЖД. "В состав ретропоезда войдут легендарный паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотоснимки", - говорится в сообщении. Всего на маршруте "Поезда Победы" 45 станций, на которых пройдут торжественные митинги, праздничные мероприятия и концерты. В Нижегородской области "Поезд Победы" сделает остановки в Дзержинске, Арзамасе, Лукоянове, Шатках, Сергаче, Шахунье и Семёнове. Отмечается, что на станциях пройдут праздничные концерты с музыкальными выступлениями артистов и духового оркестра, а также актеров, которые станцуют для всех гостей мероприятия "победный вальс".

https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html

https://ria.ru/20250417/aktsiya--2011761770.html

нижний новгород

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общество, городское хозяйство москвы, нижний новгород, нижегородская область, арзамас, горьковская железная дорога