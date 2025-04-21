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"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:17 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/pobeda-2012474082.html
"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля
"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2025
"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля
Мемориальный "Поезд Победы" отправится по Горьковской железной дороге из Нижнего Новгорода 23 апреля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 21.04.2025
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2025-04-21T11:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
нижний новгород
нижегородская область
арзамас
горьковская железная дорога
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Мемориальный "Поезд Победы" отправится по Горьковской железной дороге из Нижнего Новгорода 23 апреля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ГЖД. "В состав ретропоезда войдут легендарный паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотоснимки", - говорится в сообщении. Всего на маршруте "Поезда Победы" 45 станций, на которых пройдут торжественные митинги, праздничные мероприятия и концерты. В Нижегородской области "Поезд Победы" сделает остановки в Дзержинске, Арзамасе, Лукоянове, Шатках, Сергаче, Шахунье и Семёнове. Отмечается, что на станциях пройдут праздничные концерты с музыкальными выступлениями артистов и духового оркестра, а также актеров, которые станцуют для всех гостей мероприятия "победный вальс".
https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html
https://ria.ru/20250417/aktsiya--2011761770.html
нижний новгород
нижегородская область
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общество, городское хозяйство москвы, нижний новгород, нижегородская область, арзамас, горьковская железная дорога
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Нижний Новгород, Нижегородская область, Арзамас, Горьковская железная дорога
"Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля

Мемориальный "Поезд Победы" отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк"Поезд Победы"
Поезд Победы - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Мемориальный "Поезд Победы" отправится по Горьковской железной дороге из Нижнего Новгорода 23 апреля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ГЖД.
"В состав ретропоезда войдут легендарный паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотоснимки", - говорится в сообщении.
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Всего на маршруте "Поезда Победы" 45 станций, на которых пройдут торжественные митинги, праздничные мероприятия и концерты. В Нижегородской области "Поезд Победы" сделает остановки в Дзержинске, Арзамасе, Лукоянове, Шатках, Сергаче, Шахунье и Семёнове.
Отмечается, что на станциях пройдут праздничные концерты с музыкальными выступлениями артистов и духового оркестра, а также актеров, которые станцуют для всех гостей мероприятия "победный вальс".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоГородское хозяйство МосквыНижний НовгородНижегородская областьАрзамасГорьковская железная дорога
 
 
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