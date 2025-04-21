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Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:49 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/pobeda-2012469168.html
Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы
Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы - РИА Новости, 21.04.2025
Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы
Москвичи смогут рассказать о семейных традициях празднования Дня Победы в проекте "Активный гражданин", сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Новые... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:49:00+03:00
2025-04-21T10:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
наталья сергунина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москвичи смогут рассказать о семейных традициях празднования Дня Победы в проекте "Активный гражданин", сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления". "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Москвичам предлагают рассказать, как они проводят 9 Мая, а также о боевых и трудовых подвигах их предков", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что среди вариантов ответа - просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам, можно отдельно вписать и что-то свое. В новостном разделе проекта опубликуют истории людей, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, хранящих память о тех годах. "Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html
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общество, наталья сергунина
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Наталья Сергунина
Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы

В Москве жителям предложили рассказать о семейных традициях празднования 9 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк" в Москве
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шествие "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москвичи смогут рассказать о семейных традициях празднования Дня Победы в проекте "Активный гражданин", сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".
"К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Москвичам предлагают рассказать, как они проводят 9 Мая, а также о боевых и трудовых подвигах их предков", - пояснили в пресс-службе.
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Отмечается, что среди вариантов ответа - просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам, можно отдельно вписать и что-то свое. В новостном разделе проекта опубликуют истории людей, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, хранящих память о тех годах.
"Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
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