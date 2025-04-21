https://ria.ru/20250421/pobeda-2012469168.html
Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы
Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы - РИА Новости, 21.04.2025
Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы
Москвичи смогут рассказать о семейных традициях празднования Дня Победы в проекте "Активный гражданин", сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Новые... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:49:00+03:00
2025-04-21T10:49:00+03:00
2025-04-21T10:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
наталья сергунина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451507_0:213:3260:2048_1920x0_80_0_0_667b95340c568593df817602c01dfb4a.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москвичи смогут рассказать о семейных традициях празднования Дня Победы в проекте "Активный гражданин", сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления". "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Москвичам предлагают рассказать, как они проводят 9 Мая, а также о боевых и трудовых подвигах их предков", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что среди вариантов ответа - просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам, можно отдельно вписать и что-то свое. В новостном разделе проекта опубликуют истории людей, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, хранящих память о тех годах. "Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html
https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451507_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_91c8ef50abe55358dbb5f7b729620e6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья сергунина
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Наталья Сергунина
Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы
В Москве жителям предложили рассказать о семейных традициях празднования 9 мая