https://ria.ru/20250421/pobeda-2012469168.html

Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы

Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы - РИА Новости, 21.04.2025

Москвичи расскажут о семейных традициях празднования Дня Победы

Москвичи смогут рассказать о семейных традициях празднования Дня Победы в проекте "Активный гражданин", сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Новые... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:49:00+03:00

2025-04-21T10:49:00+03:00

2025-04-21T10:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

наталья сергунина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москвичи смогут рассказать о семейных традициях празднования Дня Победы в проекте "Активный гражданин", сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления". "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Москвичам предлагают рассказать, как они проводят 9 Мая, а также о боевых и трудовых подвигах их предков", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что среди вариантов ответа - просмотр военных фильмов и возложение цветов к мемориалам, можно отдельно вписать и что-то свое. В новостном разделе проекта опубликуют истории людей, прошедших войну, материалы о работе метро в 1940-е и заметки о домах, хранящих память о тех годах. "Горожане поделятся своими семейными традициями, связанными с Днем Победы. Многие вместе смотрят трансляцию парада, ходят на выставки, участвуют в праздничных и патриотических программах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html

https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html

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общество, наталья сергунина