https://ria.ru/20250421/peterburg-2012623448.html

В Петербурге обнаружили группу студентов с леворадикальными взглядами

В Петербурге обнаружили группу студентов с леворадикальными взглядами - РИА Новости, 21.04.2025

В Петербурге обнаружили группу студентов с леворадикальными взглядами

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) обнаружили группу студентов с леворадикальными взглядами, которая входит в международную сеть с... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:53:00+03:00

2025-04-21T22:53:00+03:00

2025-04-21T22:53:00+03:00

великобритания

россия

англия

санкт-петербургский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) обнаружили группу студентов с леворадикальными взглядами, которая входит в международную сеть с центром управления в Великобритании, заявил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее сообщалось, что студента СПбГУ Артема Пронько ждет суд за "инсталляцию" на памятнике графу Уварову по административной статье о нарушении правил проведения митингов. Из протокола, составленного полицией, следует, что 24 марта 2025 года Пронько у дома 2 по Менделеевской линии проводил без подачи уведомления публичное мероприятие в виде группового пикетирования, используя при этом сборно-разборную конструкцию в виде манекена с мечом. Данную конструкцию Пронько повесил на веревке на памятник графу Сергею Уварову с табличкой "Наука мертва". Его действия правоохранительные органы расценили как протест против администрации вуза, направленный на формирование мнения окружающих. "Выяснилось, что Пронько состоял в студенческой ячейке троцкистов "Рабочая власть". Члены ячейки разработали план "акции" и пытались придать ей резонанс в созданном анонимном Telegram-канале", - рассказал источник РИА Новости, знакомый с протоколом допроса студента. Он добавил, что в настоящее время все члены группы установлены. В случае выявления фактов их причастности к акции, будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности. По словам собеседника агентства, ячейка в основном состоит из неработающих студентов из обеспеченных семей. Она сформировалась в вузе около года назад, однако только сейчас начала публично заявлять о себе и приступила к акционизму. "Юные революционеры, едва достигшие 18-летия, создали свою группу, при поддержке леворадикальной "Организации коммунистов-интернационалистов", которая в свою очередь входит в международный союз с управленческим центром в Великобритании, возглавляемым троцкистским идеологом Аланом Вудсом", - заявил источник. Также, по его словам, в ходе допроса выяснилось, что студенческая группа действовала по указаниям опытных леворадикалов-троцкистов: сотрудника физико-технического института имени Иоффе по партийной кличке "Иван Лох", сотрудницы НИИ Океанографии по партийной кличке "Марья" и активиста по кличке "Кирилл Пушкин". "Активизация пробританских сторонников по продвижению радикализма в студенческой среде региона вероятнее всего связана с обострившимися геополитическими отношениями между Россией и Англией, и несет в себе цель формирования протестного актива, готового к поведению акций прямого действия", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250305/delo-2003105129.html

https://ria.ru/20250411/peterburg-2010696248.html

https://ria.ru/20241129/universitet-1986567653.html

великобритания

россия

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, россия, англия, санкт-петербургский государственный университет