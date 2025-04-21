https://ria.ru/20250421/peskov-2012500259.html

Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков

Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025

Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков

Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:59:00+03:00

2025-04-21T12:59:00+03:00

2025-04-21T12:59:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. "Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент (РФ) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать слова Трампа.

https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп