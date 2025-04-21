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Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
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12:59 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/peskov-2012500259.html
Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков
Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков
Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:59:00+03:00
2025-04-21T12:59:00+03:00
в мире
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. "Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент (РФ) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать слова Трампа.
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков

Песков: Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе.
"Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент (РФ) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать слова Трампа.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте
4 апреля, 15:11
 
В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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