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Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков
Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков
Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:59:00+03:00
2025-04-21T12:59:00+03:00
2025-04-21T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия остается открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. "Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент (РФ) Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать слова Трампа.
https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html
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Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса, заявил Песков
Песков: Россия открыта к мирному урегулированию украинского вопроса