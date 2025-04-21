https://ria.ru/20250421/peskov-2012499126.html

Минобороны дало оценку пасхальному перемирию, заявил Песков

Минобороны дало оценку пасхальному перемирию, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025

Минобороны дало оценку пасхальному перемирию, заявил Песков

Министерство обороны России дало оценку хода пасхального перемирия с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:54:00+03:00

2025-04-21T12:54:00+03:00

2025-04-21T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министерство обороны России дало оценку хода пасхального перемирия с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы слышали заявление нашего министерства обороны, которое, собственно, наверное, и уполномочено давать какую-то оценку с военной точки зрения. Там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего", - сказал Песков журналистам. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012492367.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин