https://ria.ru/20250421/peskov-2012499126.html
Минобороны дало оценку пасхальному перемирию, заявил Песков
Минобороны дало оценку пасхальному перемирию, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Минобороны дало оценку пасхальному перемирию, заявил Песков
Министерство обороны России дало оценку хода пасхального перемирия с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:54:00+03:00
2025-04-21T12:54:00+03:00
2025-04-21T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министерство обороны России дало оценку хода пасхального перемирия с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы слышали заявление нашего министерства обороны, которое, собственно, наверное, и уполномочено давать какую-то оценку с военной точки зрения. Там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего", - сказал Песков журналистам. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012492367.html
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РИА Новости
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Минобороны дало оценку пасхальному перемирию, заявил Песков
Песков: Минобороны дало исчерпывающую оценку хода пасхального перемирия