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Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина
Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина - РИА Новости, 21.04.2025
Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина
Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:54:00+03:00
2025-04-21T12:54:00+03:00
2025-04-21T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина", - сказал Песков журналистам. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина
Песков назвал пасхальное перемирие с Украиной инициативой Путина