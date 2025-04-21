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Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/peskov-2012498722.html
Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина
Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина - РИА Новости, 21.04.2025
Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина
Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:54:00+03:00
2025-04-21T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина", - сказал Песков журналистам. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012492367.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина

Песков назвал пасхальное перемирие с Украиной инициативой Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина", - сказал Песков журналистам.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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