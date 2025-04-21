https://ria.ru/20250421/peskov-2012498722.html

Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина

Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина - РИА Новости, 21.04.2025

Кремль назвал пасхальное перемирие инициативой Путина

Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:54:00+03:00

2025-04-21T12:54:00+03:00

2025-04-21T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие с Украиной было инициативной президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина", - сказал Песков журналистам. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012492367.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков