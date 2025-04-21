https://ria.ru/20250421/perezagruzka-2012536908.html

Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США

Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США - РИА Новости, 21.04.2025

Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США

Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась в отличие от отношений РФ с Европой, рассказала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:37:00+03:00

2025-04-21T15:37:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась в отличие от отношений РФ с Европой, рассказала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. "По поводу развития отношений России с Соединёнными Штатами достаточно много уже сейчас происходит. С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений (России – ред.) с Европой, там всё не так гладко… Есть достаточно много тем, на которые Вашингтон и Москва могут общаться между собой. Украина - только одна из них, не самая важная. К примеру, есть вопросы взаимодействия по изучению космоса, есть Сирия, есть борьба с терроризмом и очень много других вопросов", - сообщила Кнайсль журналистам. Кнайсль подчеркнула, что является скептиком и считает, что не следует ожидать слишком многого сейчас в развитии отношений России и США. "Рано или поздно два президента встретятся, но эта встреча требует очень большой и длительной подготовки", добавила она. Кнайсль находится в понедельник в Великом Новгороде. Она приехала провести лекцию для студентов Новгородского государственного университета в рамках приоритетного регионального проекта "Город-Университет".

https://ria.ru/20250420/eks-glava-2012337822.html

https://ria.ru/20250126/eks-glava-1995516463.html

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в мире, россия, сша, европа, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, новгородский государственный университет