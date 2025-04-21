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Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США - РИА Новости, 21.04.2025
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15:37 21.04.2025 (обновлено: 16:00 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/perezagruzka-2012536908.html
Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США
Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США - РИА Новости, 21.04.2025
Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США
Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась в отличие от отношений РФ с Европой, рассказала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:37:00+03:00
2025-04-21T16:00:00+03:00
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карин кнайсль
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась в отличие от отношений РФ с Европой, рассказала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. "По поводу развития отношений России с Соединёнными Штатами достаточно много уже сейчас происходит. С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений (России – ред.) с Европой, там всё не так гладко… Есть достаточно много тем, на которые Вашингтон и Москва могут общаться между собой. Украина - только одна из них, не самая важная. К примеру, есть вопросы взаимодействия по изучению космоса, есть Сирия, есть борьба с терроризмом и очень много других вопросов", - сообщила Кнайсль журналистам. Кнайсль подчеркнула, что является скептиком и считает, что не следует ожидать слишком многого сейчас в развитии отношений России и США. "Рано или поздно два президента встретятся, но эта встреча требует очень большой и длительной подготовки", добавила она. Кнайсль находится в понедельник в Великом Новгороде. Она приехала провести лекцию для студентов Новгородского государственного университета в рамках приоритетного регионального проекта "Город-Университет".
https://ria.ru/20250420/eks-glava-2012337822.html
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в мире, россия, сша, европа, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, новгородский государственный университет
В мире, Россия, США, Европа, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Новгородский государственный университет
Кнайсль рассказала о перезагрузке отношений России и США

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: перезагрузка отношений России и США уже началась

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась в отличие от отношений РФ с Европой, рассказала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
«
"По поводу развития отношений России с Соединёнными Штатами достаточно много уже сейчас происходит. С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений (России – ред.) с Европой, там всё не так гладко… Есть достаточно много тем, на которые Вашингтон и Москва могут общаться между собой. Украина - только одна из них, не самая важная. К примеру, есть вопросы взаимодействия по изучению космоса, есть Сирия, есть борьба с терроризмом и очень много других вопросов", - сообщила Кнайсль журналистам.
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Кнайсль подчеркнула, что является скептиком и считает, что не следует ожидать слишком многого сейчас в развитии отношений России и США. "Рано или поздно два президента встретятся, но эта встреча требует очень большой и длительной подготовки", добавила она.
Кнайсль находится в понедельник в Великом Новгороде. Она приехала провести лекцию для студентов Новгородского государственного университета в рамках приоритетного регионального проекта "Город-Университет".
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В миреРоссияСШАЕвропаКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетНовгородский государственный университет
 
 
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