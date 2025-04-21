https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html

Эксперт рассказала, какой перерыв положен работнику в течение дня

Эксперт рассказала, какой перерыв положен работнику в течение дня - РИА Новости, 21.04.2025

Эксперт рассказала, какой перерыв положен работнику в течение дня

Работникам в России положен перерыв от 30 минут до 2 часов в течение дня, его продолжительность и частота зависит от условий работы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T02:17:00+03:00

2025-04-21T02:17:00+03:00

2025-04-21T02:17:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Работникам в России положен перерыв от 30 минут до 2 часов в течение дня, его продолжительность и частота зависит от условий работы, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели, работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы, в том числе неполного рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней… Статья 108 ТК РФ гарантирует работнику обязательный перерыв на отдых и питание продолжительностью от 30 минут до двух часов, который не включается в рабочее время", - сказала Голубева. Она уточнила, что при продолжительности рабочей смены не более четырех часов перерыв могут не предоставлять. На работах, где по условиям невозможно предоставить перерыв для отдыха и питания, работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Голубева добавила также, что женщины или отцы-одиночки с детьми до полутора лет имеют право на перерывы для кормления ребенка - от получаса каждые три часа. При этом работающих на особых условиях людей должны обеспечить специальными перерывами, которые могут учитываться как рабочее время и оплачиваться. К таким условиям относится работа в холодное время года на открытом воздухе или закрытых необогреваемых помещениях, труд при повышенных температурах воздуха. Грузчики на погрузочно-разгрузочных работах, водители автомобилей, участвующих в междугородных перевозках, а также диспетчеры воздушного движения тоже имеют право на специальные перерывы. "Если необходимость предоставления специального перерыва (для обогрева, отвода теплоты и др.) прописана в техническом условии, технологической документации, санитарных или других правилах, то его срок включается в рабочее время и оплачивается. В иных случаях специальный перерыв является разновидностью перерыва для отдыха", - объяснила эксперт.

https://ria.ru/20250226/uvolnenie-2001614958.html

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